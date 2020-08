Rumunsko chystá miliardové investice do zemědělství

Plán rumunské vlády na ekonomickou obnovu země po pandemii covid-19 počítá se strategickým zemědělstvím jako s jednou z 20 prioritních oblastí. Vláda hodlá investovat do rozvoje široce pojatého agrárního sektoru zhruba 5,5 miliardy eur během příštích deseti let. Ilustrační foto: Shutterstock České velvyslanectví v Bukurešti zařadilo zemědělství do mapy oborových příležitostí. VÍCE NEŽ PĚTINA PRACOVNÍCH MÍST Rumunské zemědělství je strategickým hospodářským sektorem. Jeho podíl na tvorbě hrubého domácího produktu dosahuje 4,5 %. Podíl na tvorbě pracovních míst je dokonce 22,45 %, což je zdaleka nejvíce v celé Evropské unii. Podle údajů Národního statistického institutu (INS) poklesla produkce agrárního odvětví v roce 2019 o 3,8 % ve srovnání s předchozím rokem na necelých 90 miliard lei. Struktura sektoru se v loňském roce oproti roku 2018 příliš nezměnila, rostlinná produkce měla 70% podíl (63 miliard lei), živočišná výroba činila 28 % (25 miliard lei) a zemědělské služby měly podíl 2 % (1,8 miliardy lei). POTRAVINOVÁ BEZPEČNOST Klíčovým imperativem rumunské vlády během pandemie byla a stále je potravinová bezpečnost. Zveřejněný vládní program obnovy „Rebuilding“ počítá s největšími částkami v rámci zemědělské kapitoly především na náročná inženýrská díla, konkrétně na vybudování kanálu Siret-Bărăgan, na celkovou rehabilitaci zavlažovací i odvodňovací infrastruktury a na protierozní opatření, a to ve výši 5 miliard eur. Na nejrůznější granty na rozvoj zemědělství a zemědělsko-potravinářského průmyslu je vyčleněno přes 360 milionů eur. Uvažuje se o financování skladů zemědělských produktů, plánuje se podpora podnikání na venkově, včetně podpory mladých lidí, kteří se rozhodnou přestěhovat na venkov a chystají se tam obdělávat půdu. S ohledem na dlouhodobý strategický význam agrárního sektoru a plánovanou vládní podporu zemědělství i potravinářského průmyslu je jasné, že pro české firmy může být tento trh mimořádně perspektivní. Ilustrační foto: Shutterstock MOŽNOSTI EXPORTU STROJNÍHO VYBAVENÍ Zájemci by měli sledovat například možnosti exportu strojního vybavení do potravinářských výrobních a zpracovatelských závodů. Zajímavou perspektivu mají s ohledem na chystanou masivní finanční podporu dodávky zemědělské techniky a technologií, zemědělských strojů, zařízení a zemědělských hnojiv. Do Rumunska se již dnes dovážejí traktory, zemědělské nástavby, ale možnosti jsou daleko širší. Výběrová řízení se vypisují v oblasti vybavení vepřínů, drůbežáren a zavlažovacích technologií, které budou v centru pozornosti rumunských institucí. Velvyslanectví České republiky a CzechTrade v Bukurešti budou také věnovat pozornost přípravě české účasti na významném zemědělském veletrhu INDAGRA 2020, který by se měl konat ve dnech 28. 10. – 1. 11. 2020. Rudolf Opatřil, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Bukurešti & Tweet ?? ministr Tomáš Petříček navštívil firmu Linet

