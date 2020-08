Turecký obranný průmysl dál roste

Vše nasvědčuje tomu, že se situace zásadně nezmění ani v dalších letech. Velké turecké národní projekty zůstávají i nadále velkou příležitostí pro české dodavatele.

Z?průzkumu turecké Asociace obranného a leteckého průmyslu (SASAD) vyplývá, že až 65 % členských společností zamýšlí v?následujících letech přidat do svého portfolia nové produkty a 83 % subjektů plánuje expanzi na nové trhy. To vše za situace, kdy obrat tureckých firem působících ve zmíněném sektoru dosahuje téměř 11 miliard amerických dolarů, z?čehož na export do třetích zemí jdou produkty v?hodnotě přes 3 miliardy dolarů. Sektor jako takový zaměstnává téměř 74 tisíc obyvatel.

PŘÍLEŽITOSTI PRO ČESKÉ FIRMY

Růst tureckého obranného průmyslu je příležitostí i pro české firmy. Uspět na tamním trhu mohou zejména strojírenské společnosti schopné dodávat tureckým partnerům přesné a spolehlivé obráběcí stroje, ale také výrobci zbraní a munice. Koneckonců čísla posledních měsíců hovoří jasně, český vývoz v?oblasti obranného průmyslu vzrostl v?první polovině roku 2020 na téměř 377 milionů korun. (Přesnější údaje o tomto exportu najdete na stránkách Velvyslanectví ČR v Ankaře.) Jde o rekordně vysoké číslo, které téměř dvakrát převyšuje náš v?tomto směru historicky nejúspěšnější rok 2018.

Pro českého exportéra nejzajímavější probíhající projekty je možné rozdělit do?sedmi tematických okruhů: pozemní vozidla, námořní technika, avionika a vesmír, výzkum a vývoj, protivzdušná obrana a zbraňové systémy, elektronické válčení a radarové systémy, kybernetická bezpečnost.

PODNIKATELSKÁ MISE

Velvyslanectví ČR v?Turecku plánuje na listopad letošního roku organizaci podnikatelské mise, v?jejímž rámci budou mít české společností unikátní příležitost navázat či prohloubit potřebné kontakty s?největšími tureckými společnostmi i relevantními státními orgány. Další možností pro české společnosti zahájit spolupráci s?tureckými partnery je poté virtuální účast na B2B setkáních v?rámci Dnů průmyslové spolupráce v?oblasti obranného a leteckého průmyslu (ICDDA) organizovaných z?Ankary ve dnech 13.-15. října 2020.

Pavel Daněk, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v?Ankaře

Kerem Özpolat, ekonomický specialista, Velvyslanectví ČR v Ankaře