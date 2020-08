Centrální bankéři diskutovali především o inflaci (Komentář)

Česká národní banka ponechala minulý týden úrokové sazby beze změny. Repo sazba tak zůstala na 0,25 %, když pro toto rozhodnutí hlasovali všichni členové bankovní rady. V průběhu měnově politického zasedání centrální bankéři diskutovali především vývoj inflace. Nová prognóza centrální banky totiž očekává, že růst spotřebitelských cen bude i nadále vysoký a do konce letošního roku setrvá nad 3 %. Podle většiny členů bankovní rady je současná inflace významně ovlivněna snahou prodejců kompenzovat si vyšší náklady, které jim vznikly z důvodu vládních opatření proti šíření koronaviru. Tento efekt je však podle bankovní rady pouze dočasný a inflace by se měla z důvodu slabé poptávky začít navracet k dvouprocentnímu cíli, jde jen o to, jak rychle. M. Mora a T. Holub uvedli, že návrat inflace k cíli by mohl být rychlejší, než ukazuje prognóza.



Protiinflačním rizikem nové prognózy ČNB je i silnější kurz koruny. Ta očekává postupné posilování české koruny k 26,2 CZK/EUR na konci roku 2021. Kolem této úrovně se však koruna obchoduje již nyní.



Svižnou inflaci podle centrálních bankéřů podporuje také štědrá politika vlády, která prozatím brání výraznějšímu nárůstu nezaměstnanosti, a tedy i výraznému poklesu poptávky spotřebitelů. Jakmile však dojde k ukončení této podpory, poptávka se pravděpodobně dále sníží a prodejci mohou začít o zákazníky bojovat, třeba i prostřednictvím nižších cen.



Rizikem dalšího vývoje ekonomik je i obnovené šíření koronaviru. To by mohlo vést k potřebě dalšího uvolnění měnové politiky, což na jednání zmínil i člen bankovní rady Tomáš Holub. V tomto případě by však již ČNB musela pravděpodobně použít nekonvenčních nástrojů, jelikož úrokové sazby jsou už poblíž nulové hodnoty. Podle nás by ČNB v tomto případě využila již odzkoušený kurzový závazek, který používala v letech 2013 až 2017.



My si myslíme, že úrokové sazby zůstanou na současné úrovni až do konce příštího roku. Hlavním důvodem bude především stále vysoká nejistota ohledně dalšího hospodářského vývoje. Současná vysoká inflace rozhodně nebude pro ČNB impulzem pro zvyšování úrokových sazeb, ta by totiž podle nás měla začít s narůstající nezaměstnaností brzdit. Je zde naopak stále riziko, že centrální banka bude potřebovat měnovou politiku uvolnit ještě více.