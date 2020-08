Perly týdne: Po časech zlých časy dobré, dolar v nemilosti a u nás konec bezohledných vymahačů

Ed Yardeni míní, že se může zopakovat boom dvacátých let, dolar je nejpřeprodanější v historii, trhy spekulují o tom, jaký dopad budou mít americké prezidentské volby. A náš berňák se snaží o přívětivější tvář a postup vůči dlužníkům.

Další dvacátá léta: Známý investor a ekonom Ed Yardeni v rozhovoru na CNBC uvedl, že „nahoru může jít růst i hodnota“. Ale co se týče hodnoty, není si jist, zda energetika má další prostor pro růst, a to kvůli cenám ropy. Americká ekonomika pak za sebou má „recesi dvou měsíců“ a podle ekonoma bude nyní pokračovat v růstu. „Historie ukazuje, že po časech zlých přichází ty dobré a jsme ve dvacátých letech, které mohou připomínat boom dvacátých let minulého století,“ dodal Yardeni.



Investor míní, že v prostředí nízkých sazeb by se valuace měly pohybovat výš. Co ale v případě, že sazby porostou? Trhy se podle Yardeniho stále drží hlavně rčení, že s Fedem se nebojuje. A Fed tvrdí, že „ani nepřemýšlí o tom, že by přemýšlel o zvýšení sazeb“. Jinak řečeno, Fed se „pevně zavázal, že bude držet sazby u nuly“. Otázkou tak podle investora spíše je, kam až by násobky měly stoupat, pokud jsou sazby u nuly. „Nemyslím si, že by PE mělo být na patnácti, nebo na dvaceti, možná by mělo být ještě výše“, uzavřel Yardeni.



Akcie, volby, ekonomika: Byron Wien z investiční společnosti Blackstone je „veteránem Wall Street“ a pro Bloomberg Finance uvedl, že pokud by v prezidentských volbách zvítězil demokratický kandidát, znamenalo by to pravděpodobně vyšší daně a regulaci. Na druhou stranu ale také více mezinárodní spolupráce a zlepšení situace v mezinárodním obchodu. Bidenova vláda by tedy nemusela být pro trhy celkově negativní a platí, že v minulosti si trhy obecně vedly lépe za vlády demokratických prezidentů.



Probíhající monetární a fiskální stimulace jsou podle investora „penězi na přežití“. Bez nich by se ekonomika propadla a ekonomika potřebuje pomoc i nadále. Včetně monetární expanze a pokračující fiskální pomoci pro ty, kteří ztratili zaměstnání. Bankrotů bude podle Wiena více, než nyní, i když „ekonomika jednoznačně oživuje“, což je vidět na výrobním sektoru, PMI a dalších indikátorech. Na druhou stranu „se ale stále nacházíme daleko od stavu, kde jsme byli v únoru“.



Investor se podle svých slov „obává o dolar“, a to jednak s ohledem na růst rozvahy Fedu, ale také kvůli tomu, jak si Spojené státy vedou v oblasti pandemie. Zaostávají totiž jak za Evropou, tak za Asií, což ukazuje, že USA nejsou zase tak výjimečné, jak by se někteří mohli domnívat. Ohledně sporů s Čínou investor uvedl, že není dobré, pokud se přou dvě největší ekonomiky na světě. „Doufám, že pokud Biden vyhraje, budou vztahy s Čínou normalizovány,“ dodal Wien, podle kterého čínská vláda jde cestou nacionalismu, ale v zemi jsou stále růstové příležitosti.



Americké technologické firmy jsou stále atraktivní, investují, jejich zisky rostou, inovace jsou obdivuhodné, míní Wien. I Čína ale podle něj v oblasti technologií činí obrovské pokroky. Americké akcie jako celek jsou pak podle investora „plně naceněny“ a nedají se tak čekat další velké zisky. I když na trhu je několik zajímavých firem, dodal investor. Nejsou jimi ale ty, které doposud z oživení těžily nejvíce. Jde spíše o některé průmyslové firmy a dokonce i o společnosti z oblasti cestovního ruchu.



Nejpřeprodanější dolar: Pozitivně pro dolar nevyznívají ani následující dva grafy z dílny Morgan Stanley. První ukazuje, že „dolar je nejpřeprodanější za více než 40 let“. Druhý ukazuje nákupní pozice, které se naopak nachází na rekordně nízkých úrovních:





Držte se rizikových aktiv: Silvia Ardagna z Goldman Sachs na Bloomberg TV hovořila o tom, že investoři by se měli dál držet rizikových aktiv a americké prezidentské volby nejsou pro ně v tomto ohledu významným rizikem. Otázkou zejména je, jak se po volbách změní daně a jak postoj americké vlády k Číně. U prvního bodu je nutno brát v úvahu to, že ať už vyhraje kdokoliv, ekonomika potřebuje další stimulaci, a to se promítne do nastavení fiskální politiky. Co se týče Číny a obchodních tenzí, Ardagna uvedla, že v USA je ochota změnit dosavadní situaci, ale zároveň existuje tlak na to, aby Čína více respektovala mezinárodní pravidla. Pokud by nakonec došlo k uvolnění tenzí, riziková aktiva by to samozřejmě uvítala.



Třeba takový Steen Jakobsen ze Saxo Bank má ale podstatně jiný názor, protože podle něj jsou trhy úplně odtrženy od ekonomiky. Chovají se totiž tak, jako kdyby sazby měly být navždy nízko a rozvaha centrálních bank by měla donekonečna růst. To jsou ale podle ekonoma předpoklady mylné, což se ukazuje již nyní.



Jako na předchozím vrcholu: Mohamed A. El-Erian tvrdí, že současná rally je tažena technickými faktory a „technické faktory je třeba respektovat“. Zároveň ale El-Erian ukazuje následující dva grafy a podle toho prvního se současné valuace již pohybují na podobných úrovních, jako na vrcholu internetové bubliny:



Zdroj: Twitter, Bloomberg



Druhý obrázek ukazuje, že na novém vrcholu již je celková hodnota dluhopisů s neinvestičním ratingem:

Zdroj: Twitter, Bloomberg



S rodiči, či bez nich: Eurostat tento týden nabízí porovnání evropských zemí podle toho, jaká část mladých lidí žije se svými rodiči. Zatímco v Chorvatsku, Řecku a na Slovensku je to zhruba šest z deseti, v Dánsku a Finsku méně než 5 %. V celé EU jsou to asi tři z deseti mladých lidí a my jsme na podobné úrovni:





ANO, s odstupem Piráti: Centrum.cz píše, že „největší podporu voličů si stále drží hnutí ANO, které by v případných červencových volbách podle modelu Centra pro výzkum veřejného mínění získalo stejně jako o měsíc dříve - 29 procent hlasů“. Podpora Pirátů od té doby podle průzkumu mírně stoupla a strana by dosáhla na druhé místo. Nicméně její podpora v porovnání s ANO by byla poloviční. ODS a ČSSD si pohoršily.



Přívětivější berňák: Seznam.cz tvrdí, že „berňák před pandemií zastavil vymáhání daní. Co se stalo, tají“. Portál pokračuje s tím, že „šéfce Finanční správy Tatjaně Richterové hodně záleží na tom, aby se daňoví úředníci zbavili nálepky bezohledných vymahačů. Jednou z cest mělo být i nasazení poznatků behaviorální ekonomie do komunikace s dlužníky...daňová správa chtěla otestovat „přívětivější“ jednání s dlužníky. Kvůli tomu v lednu stopla vymáhání u dvou daní. Předpisy ale s takovým postupem nepočítají“.



„Po vzoru některých evropských zemí chtěl i český berňák letos začít komunikovat s dlužníky neformálně. Místo úřednických výzev k zaplacení a hrozeb sankcemi plánoval posílat jemněji formulované upomínky, v nichž zdůrazňoval spíše společenskou odpovědnost. Tento přístup vychází z tzv. behaviorální ekonomie, která je založená na předpokladu, že lidé při rozhodování nepostupují vždy racionálně. Přeneseno na daňové poplatníky - lidé často nezaplatí včas předepsanou daň, i když jim nic zásadního nebrání a přestože vědí, že mohou v důsledku zaplatit podstatně víc,“ píše seznam.cz.