Fauci: Nemůžeme nechat Covid-19 jen tak se šířit, množství úmrtí by bylo neakceptovatelné

Podle hlavního koronavirového poradce Bílého domu Dr. Anthony Fauciho není dost dobře možné nechat přirozeně promořit populaci s cílem dosažení tzv. kolektivní imunity. Množství úmrtí spojených s takovým promořováním by byl enormní, což není absolutně přípustné.Podle expertů by kolektivní imunity bylo dosaženo tehdy, když by kýžené protilátky přirozeně nebo vakcinací získalo cca 60-80% populace. Aktuálně se odhaduje, že nakaženy byly cca 2% populace a počet souvisejících úmrtí dosáhl cca 167 000 případů. Z toho je zřejmé, že nekontrolovatelné šíření by z pohledu počtu dalších úmrtí bylo naprosto neakceptovatelné. Zvláště pak v US populaci, která je vystavena poměrně výraznému počtu rizikových faktorů jako jsou obezita, cukrovka, vysoký krevní tlak a další. Toto je pak hlavní důvod, proč není možné nechat koronavirovou nákazu zcela bez kontroly.Podobný přístup razí také WHO, jejíž čelní představitelé jsou ze stejných důvodů proti samovolnému nekontrolovatelnému šíření nákazy . Takový postup by byl vážným rizikem z pohledu možného zahlcení zdravotního systému, což by způsobilo zbytečná úmrtí mnoha a mnoha lidí.Podle expertů je dosažení kolektivní imunity ještě na hony vzdáleno a virus má proto stále enormní prostor pro své šíření. Podle Fauciho je nepravděpodobné, že by se podařilo Covid-19 zcela vymýtit, ale je celkem dobře představitelné, že lidstvo virus díky kontrolovanému přístupu a vakcíně získá pod kontrolu. Kdy se tak stane, jestli už letos a nebo v průběhu příštího roku, to je zatím nejisté.