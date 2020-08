Statistika investičních fondů červen 2020 – komentář

Inestiční fondy - červen 2020 - komentář k agregované sektorové rozvaze

Vlastní kapitál

Hodnota vlastního kapitálu investičních fondů na konci června činila 564,0 mld. Kč. Oproti květnu tato hodnota vzrostla o 5,5 mld. Kč (měsíční transakce představovaly 4,5 mld. Kč). Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku hodnota vlastního kapitálu investičních fondů vzrostla o 7,9 %. Největší meziměsíční změna byla zaznamenána u smíšených fondů, u kterých hodnota vlastního kapitálu vzrostla o 2,9 mld. Kč na 124,9 mld. Kč.

Investice do dluhopisů

Hodnota držených dluhopisů ke konci června činila 135,4 mld. Kč. Ve srovnání s předchozím měsícem celkový objem dluhopisů v portfoliu fondů vzrostl o 4,0 mld. Kč (měsíční transakce představovaly +3,9 mld. Kč). Podíl dluhových cenných papírů na vlastním kapitálu fondů oproti předešlému měsíci vzrostl, a to na 24,0 %.

Investice do majetkových cenných papírů

V průběhu sledovaného měsíce došlo k růstu objemu majetkových cenných papírů v portfoliu fondů. Ke konci měsíce představovala hodnota držených majetkových cenných papírů 254,2 mld. Kč, z toho 116,3 mld. Kč činily investice do akcií a podílových listů investičních fondů a 137,8 mld. Kč do akcií a ostatních majetkových účastí. Oproti květnu hodnota majetkových cenných papírů vzrostla o 5,1 mld. Kč (měsíční transakce činily +3,4 mld. Kč). Podíl majetkových cenných papírů na vlastním kapitálu fondů oproti předešlému měsíci vzrostl na hodnotu 45,1 %.

Ostatní investice

Hodnota prostředků investovaných do jiných aktiv během sledovaného období poklesla. Celkový objem ostatních investic v červnu činil 209,6 mld. Kč, z toho 50,7 mld. Kč tvořily investice do stálých aktiv a 73,2 mld. Kč do vkladů. Podíl ostatních investic na vlastním kapitálu fondů oproti předešlému měsíci poklesl na 37,2 %.

Počet vykazujících subjektů

Ke konci června 2020 působilo na území České republiky 528 rezidentských investičních fondů. Z toho bylo 62 akciových fondů, 64 dluhopisových fondů, 79 smíšených fondů, 85 nemovitostních fondů, 235 ostatních fondů a 3 fondy bez investiční politiky.

Poznámky: