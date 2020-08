Piráti chtějí zmrazit politikům a dalším ústavním činitelům na rok platy, stát ušetří přes půl miliardy. V krizi se musíme uskromnit všichni, říká Ivan Bartoš

Piráti předloží příští týden ve Sněmovně návrh na zmrazení platů poslanců, senátorů a dalších ústavních činitelů pro rok 2021. Kromě toho připravují spolu s poslanci dalších stran komplexnější legislativu, která bude vázat růst platů politiků na celkový vývoj ekonomiky. Nikoliv pouze na průměr finančního ohodnocení ve státním sektoru, jak je tomu nyní. „Koronavirová krize dopadla těžce na celou zemi. Řada firem bojuje o přežití, hrozí růst nezaměstnanosti, lidem mnohdy chybí peníze i na základní životní potřeby a máme rekordní schodek rozpočtu ve výši půl bilionu korun. V takové situaci považujeme za nevhodné, aby se politikům zvyšovaly platy. Náš návrh ušetří státu přes půl miliardy,“ uvedl předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Piráti navrhnou, aby se zákon o jednorázovém zmrazení platů ústavním činitelům pro rok 2021 projednal zkráceně, tedy jen v prvním čtení. „Chceme mít jistotu, že se novela projedná ve Sněmovně co nejrychleji, aby mohla od ledna vstoupit v platnost. Spolu s pirátským poslancem Mikulášem Ferjenčíkem, který je členem Rozpočtového výboru, začneme o záměru jednat se zástupci ostatních politických stran. Doufáme, že naši snahu s ohledem na krizovou situaci v zemi podpoří. V současné době je totiž systém nastaven tak, že by se platy poslanců a senátoru příští rok automaticky zvedly bez ohledu na to, jak se daří naší ekonomice, živnostníkům či zaměstnancům,“ vysvětlil Bartoš s tím, že Piráti připravují také druhý legislativní návrh, který by do budoucna nastavil odměňování politiků férověji.

„Zmíněné jednorázové zmrazení platů je naší rychlou odpovědí na aktuální krizovou situaci. Jde ovšem jen o dočasnou záplatu. Problematiku zvyšování platů poslanců či senátorů je třeba řešit i z dlouhodobého hlediska, proto připravujeme také druhý komplexnější návrh, který by měl narovnat současný systém. Nyní se platy politiků zvyšují v návaznosti na růst průměrné mzdy ve státním sektoru, to ale neodráží stav ekonomiky jako celku. Navíc to může u veřejnosti vzbuzovat podezření, že si politici zvyšováním platů úředníků, učitelů a dalších vlastně zvyšují odměny sami sobě. Spolu s poslanci dalších stran proto pracujeme na řešení tohoto problému, návrh předložíme, jakmile budou k dispozici potřebná data o stavu ekonomiky,“ doplnil pirátský poslanec Ferjenčík. Tento návrh přitom Piráti nepředstavují ve Sněmovně prvně, snažili se ho prosadit už například v roce 2018. Záměr tehdy dolní komora Parlamentu zamítla.

„Úsporu by bylo možné využít například na masivnější testování na koronavirus a rychlejší trasování lidí, kteří přišli s nakaženými do kontaktu,” uzavřel Ferjenčík.





Jakub Dušánek

Mediální odbor Pirátské strany