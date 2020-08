Carsharing v Polsku – od Uberu k P2P

14.08.2020 / 08:10 | Aktualizováno: 14.08.2020 / 10:02

Sdílená ekonomika v oblasti automobilové dopravy v Polsku prochází rychlým vývojem a očekává se, že v nejbližších letech dojde k jejímu významnému rozšíření.

Současný extenzivní růst vlastnictví osobních automobilů již narazil na své hranice a podmínky na trhu se začínají měnit. Řešením je postupný přechod ke carsharingu, který umožní efektivnější využití dopravní infrastruktury i přepravních kapacit. Vznikají tak nové příležitosti pro české podnikatele v této oblasti. Příkladem je česká peer-to-peer sharingová služba HoppyGo, která vstupuje na polský trh.

Rychlý a stabilní ekonomický růst v Polsku zejména v posledních deseti letech vedl ke zvyšující se životní úrovni obyvatel a prudkému zvýšení počtu osobních automobilů na polských silnicích. Poradenská společnost Deloitte uvádí, že Polsko je v počtu osobních vozidel na 100.000 obyvatel na šestém místě v Evropě. V zemi je zaregistrováno 30 milionů vozidel, což je nárůst o 8 milionů za 10 let. Ve Varšavě připadá 715 aut na 1.000 obyvatel, zatímco v Berlíně pouze 333, v New Yorku 246, v Kodani 241. Na konci r.2018 bylo ve Varšavě zaregistrováno již 1.520 tisíc vozidel. Situaci zhoršuje také výstavba nových kancelářských výškových budov v centru Varšavy, které mají podzemní garáže – např. Warsaw Spire (1.100 parkovacích míst) a Spire (1.000). Naopak londýnský The Scalpel má pouze jedno parkovací místo pro invalidy.

Výsledkem dramatického růstu počtu vozidel ve Varšavě a velkých polských městech je paralyzovaná dopravní infrastruktura v centrech v době dopravní špičky, výrazné zhoršení kvality ovzduší a zejména růst prašnosti. Vzhledem k tomu, že další nárůst počtu vozidel v ulicích by situaci dále zhoršoval, jediným řešením (současně s rozšířením hromadné dopravy) je tzv. mikromobilita a carsharing.

Ve Varšavě se do sdílené ekonomiky v rámci mikromobility postupně začleňují nové druhy dopravy: městská kola (Nextbike), elektrické koloběžky (Lime, Bird, CityBee, Hive, Bolt), elektrické mopedy (Hop.City, Blinkee.City) a carsharingová vozidla (Uber, Panek, 4Mobility, InnogyGO!).

Zejména Uber po příchodu na polský trh v r. 2014 zaznamenal rychlý růst popularity, nejprve ve Varšavě a poté v dalších velkých městech. Brzy se ovšem ukázalo, že tato neregulovaná taxislužba přináší rovněž řadu nových problémů – nárůst počtu vozidel v ulicích, nezdaněné příjmy, nekalá konkurence. Nejprve se proto zavedla v r.2016 povinnost registrace pro řidiče Uber a nutnost platit daně z příjmu a poté se k 1.1.2020 přijal tzv. Lex Uber (povinnost taxikářské licence, možnost využívat aplikaci a virtuální pokladnu místo taxametru).

Postupně se v Polsku začal rozvíjet také trh s nabídkou vozidel k pronájmu v ulicích na základě mobilních aplikací – viz Panek (2 tisíce vozidel ve 150 městech), 4Mobility (majitelem PGE/Polska Grupa Energetyczna) nebo InnogyGO! (74 tisíc uživatelů, provozuje elektrické BMWi3).

Zatímco carsharing v Polsku zatím provozují výhradně operátoři, kteří jsou vlastníky vozidel, zcela novým druhem této služby je tzv. peer2peer (P2P) sdílení, kdy soukromé osoby dávají k dispozici svá vozidla po dobu, kdy je nevyužívají. Mohou si tak přivydělávat pronájmem. Komunikace mezi nájemcem a pronajímajícím probíhá na základě mobilní aplikace.

První P2P službu bude nyní v Polsku nabízet český HoppyGo, což je projekt Škoda AUTO DigiLab. Činnost má zahájit v průběhu příštích dvou týdnů.

Sdílená doprava a digitální řešení dopravní obslužnosti se bude v Polsku nepochybně intenzivně rozvíjet a pro české podnikatele se tak nabízejí nové příležitosti na polském trhu.

Zpracoval: Jan Tomášek, obchodně-ekonomický úsek Velvyslanectví ČR ve Varšavě