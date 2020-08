Ekonomický kalendář: Pozornost obchodníků bude směřovat na americký maloobchod

Shrnutí:

Americké maloobchodní tržby by měly v červenci růst

Z USA dorazí také průmyslová produkce

Evropské akciové trhy otevřely mírně do negativního teritoria. Obchodníci však dnes čekají hlavně na data z USA. Maloobchodní tržby za červenec by měly ukázat, jak se americký maloobchod popral s končícími jednorázovými podporami v nezaměstnanosti. Navíc o necelou hodinu později bude zveřejněna průmyslová produkce a spotřebitelská nálada University of Michigan.

10:00 - Polsko, GDP report for Q2 2020. Expected: -9.6% QoQ. Previous: -0.4% QoQ

11:00 - eurozóna, GDP report for Q2 2020 (revision). Preliminary release: -12.1% QoQ

14:30 - USA, retail sales for July.

Expected: 1.8% MoM

Ex-autos. Expected: 1.6% MoM

15:15 - USA, průmyslová produkce za červenec. Expected: 3% MoM. Previous: 5.4% MoM

16:00 - USA, UoM Spotřebitelská nálada za červenec. Expected: 72. Previous: 72.5

19:00 - USA, Počet aktivních vrtů v USA za minulý týden. Previous: 176