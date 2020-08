Plzeň: Industry Open zve k vyjížďce vlakem do areálu Škodovky

Industry Open zve k vyjížďce vlakem do areálu Škodovky

Další z neobyčejných prohlídek festivalu Industry Open je zážitková jízda vlakem do areálu továrního komplexu plzeňské Škodovky. Jízdy se uskuteční v sobotu a neděli 15. a 16. srpna a také o dva týdny později, tedy poslední srpnový víkend. Vstupenky jsou v prodeji.

zdroj fotografie: Plzeň - TURISMUS

„Škodovka je nejen pro Plzeňany pojmem. Ve své době zde pracovaly desetitisíce lidí z celého regionu. Víme, že řada z nich by se do areálu ráda znovu podívala. V současné době je jedinou pro veřejnost přístupnou částí areálu Techmania Science Center. Dlouho jsme se snažili najít způsob, jak v rámci festivalu zájemcům umožnit prohlédnout si areál i za jeho zdmi. Vzhledem k tomu, že nyní patří celé řadě různých majitelů a firem, byla dohoda poměrně komplikovaná. S ohledem na bezpečnost jsme se nakonec rozhodli pro komentované vyjížďky vlakem,“ vysvětlila Alena Fialová z organizace Plzeň - TURISMUS, která má na starosti produkci festivalu.

Na zážitkovou jízdu se zájemci vypraví z nádraží Plzeň – Jižní Předměstí a do areálu Škodovky vjedou po vlakové vlečce, která spojuje železniční stanici s kolejištěm v areálu Škodovky. Po vlečce návštěvníci projedou mezi historickými budovami kováren a hutí kolem strojírenských provozů až na samý konec rozlehlého areálu na Karlově. Ve vlaku je pak průvodce seznámí s historii jedné z nejznámějších plzeňských značek.

„Účastníci se dozví celou řadu zajímavých informací, ať už o roli podniku v životě Plzně, o dělnících pracujících ve Škodovce nebo o historii jednotlivých provozů – kotlárně, dělovce, staré zbrojovce, ocelárně nebo slévárně. Řeč samozřejmě bude i o Karlově a současné podobě areálu,“ prozradil Lukáš Houška, průvodce zážitkovou jízdou do Škodovky.

Vlaky do Škodovky budou ve dnech 15., 16., 29. a 30. srpna z Jižního Předměstí vypraveny vždy v 10:10, 12:10 a 14:10 hodin. Prohlídka potrvá cca hodinu. Vzhledem k poznávacímu charakteru akce, výkladu a délce jízdy není akce vhodná pro děti do 6 let.

Další program festivalu Industry Open na víkend 15. a 16. srpna nabízí možnost podívat se do dosud nezrekonstruovaného Loosova interiéru v domě Huga Semlera na Klatovské 19, který je veřejnosti přístupný jen několikrát v roce. Prohlídky probíhají od 10:00 do 16:15 v předem stanovených časech. Vstupenky je nutné si rezervovat předem.

Festivalový program se o tomto víkendu odehrává i v širším regionu, a to konkrétně ve sklárně Annín, která je po Harrachově druhým nejstarším nepřetržitě fungujícím sklářským provozem v Čechách. S historií sklárny, která se nachází v malebném údolí řeky Otavy na Šumavě, se seznámíte ve zdejším muzeu při komentovaných prohlídkách v sobotu 15. srpna od 11 a od 14 hodin.

Vstupenky na všechny akce festivalu Industry Open jsou v prodeji v Turistickém informačním centru vedle radnice a online na Plzeňské vstupence.

Podrobný program a další informace jsou k dispozici na webu www.industryopen.cz.

Organizátoři festivalu Industry Open již uspořádali celou řadu komentovaných prohlídek a výletů. Velký úspěch zaznamenaly především výlety historickým autobusem nebo návštěvy depa kolejových vozidel ČD.

Editace textu: Hana Josefová