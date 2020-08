Rozbřesk: Červencová inflace dopadla podle očekávání ČNB, Francie vysílá proti Turecku letadlovou loď

Červencová inflace dopadla tak, jak ve své nejnovější prognóze předpokládala ČNB a nenaplnila se proto nižší očekávání trhu. Meziroční inflace vzrostla o jednu desetinu procentního bodu na 3,4 % a opět se tak vzdálila horní hranici cílového intervalu centrální banky. Jádrová inflace dokonce vzrostla na 3,7 % a byla tak nejvyšší od roku 2007 (delší srovnatelná časová řada není k dispozici). Potvrdilo se, že inflační tlaky v ekonomice zůstávají vysoké a nic na tom nezměnila ani recese, respektive hluboký propad poptávky v první polovině roku.



Za celkově vyšší inflací stojí především spotřební daně u alkoholu a cigaret, dražší potraviny (byť mírně v posledním měsíci zlevnily) a rostoucí náklady na bydlení. Jen tyto tři položky samy o sobě tvoří více než dvě třetiny aktuální inflace. S výjimkou meziročně levnějších pohonných hmot a telekomunikačních služeb jinak rostou ceny celého spotřebitelského koše. Nejrychleji v rámci ubytování a stravování, které sice v době nástupu koronaviru zažilo bezprecedentní propad a jen těžko se bude vracet do dřívější kondice, nicméně ceny těchto služeb jsou nyní o pět procent výše než loni. Ceny těchto služeb navíc svižně rostou už od doby zavedení EET v roce 2016 z titulu zvyšujících se zejména provozních nákladů. Vedle tabáku a alkoholu, jejichž cenovou úroveň nastavuje především parlament skrze spotřební daně, rostou ceny v restauracích a hotelech nejrychleji dlouhodobě. U cen potravin dochází v posledních měsících konečně ke změně trendu s tím, jak se nenaplňují prognózy velmi špatné úrody, respektive sucha, které strašilo celé jaro.



Jak už napovídá rekordní jádrová inflace, což je mimochodem inflace, do které se nezapočítávají ani potraviny, ani PHM nebo regulované ceny a změny daní, inflační tlaky v ekonomice nepolevují. Slabší poptávka zatím nepřinutila prodejce ke snižování cen, nicméně je to spíš jen otázka času a konkurence. Zafungovat může i koruna, která se oklepává z jarního panického přestřelení, a která začíná nepřímo (přes tuzemské prodejce) nebo přímo (v zahraničí) zlevňovat zahraniční zboží a služby. I proto by se inflace měla vrátit pod horní hranici tolerančního pásma ještě do konce letošního roku. Současně by mohla pomoci ČR sesadit z pozice země s nejvyšší inflací v rámci celé EU.

TRHY



CZK a dluhopisy



Koruna v průběhu včerejšího obchodování úspěšně otestovala hranici 26,10 EUR/CZK, avšak poté se zase vrátila na úroveň, na které den začínala. Kopírovala tak pohyb ostatních měn v regionu a domácí inflaci nechala v podstatě bez povšimnutí. Nakonec inflace dopadla přesně podle očekávání ČNB, takže se potvrdilo přetrvávání zvýšených inflačních tlaků, a proto i pravděpodobnost případného snížení sazeb (jak naznačoval citlivostní scénář centrální banky) nevzrostla. Stávající úrokový diferenciál tak může přetrvat beze změny i v dalších měsících.



Dluhopisový trh zaznamenává v posledních dnech mírný nárůst výnosů na dlouhém konci křivky. Emisní aktivita MF sice v srpnu polevila, nicméně pod vlivem příznivějších zpráv míří vzhůru i německé Bundy a táhnou s sebou i ostatní.



Zahraniční forex



Eurodolar je zpět nad hladinou 1,18, když lepší data z amerického trhu práce nedokázala zabránit ziskům eura. Společná evropská měna posílila navzdory tomu, že eskalace mezi Řeckem a Tureckem ve Středozemním moři vzrostla natolik, že Francie poslala na pomoc Kypru letadlovou loď (což je větší problém pro tureckou liru).



Dnes bude mít trh šanci vstřebat další tvrdá data z americké ekonomiky ze třetího čtvrtletí v podobě maloobchodních tržeb a průmyslové výroby. Statistiky asi dolaru příliš nepomohou, neboť budou ovlivněny karanténními opatřeními spouštěnými v USA právě v červenci.



Zlotý a forint budou dnes vyhlížet data o HDP za 2. kvartál. Ta zřejmě nebudou tak špatná, jak se zdálo před měsícem, a tak mohou obě měny pozitivně překvapit.



Ropa



Ropa Brent se ke konci týdne obchoduje bez větších výkyvů na úrovni 45 dolarů za barel. Výraznější rozkolísanost cen nepřinesl ani nejnovější výhled Mezinárodní energetické agentury (IEA), která mírně zhoršila výhled na globální ropnou poptávku v tomto roce v reakci na omezený restart ekonomické aktivity v regionech, kde se nadále mohutně šíří koronavirová nákaza. Na druhou stranu, ropné býky zajisté povzbudil fakt, že dle IEA byl ropný trh již v červnu v deficitu a tento stav, kdy dochází k odbourávání přebytečných zásob, by měl trvat také ve zbytku tohoto a v průběhu příštího roku.