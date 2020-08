US - lepší vývoj na trhu práce by mohl znamenal menší ochotu ke druhému podpůrnému balíčku = negativní pro trhy

Česká spořitelna je bankou s nejdelší tradicí na českém trhu. Téměř 200 let tvoří jeden ze základních pilířů českého bankovního systému. V současnosti poskytuje služby pro přibližně 4,7 milionu klientů. Od roku 2000 je součástí nadnárodní finanční skupiny Erste Group Bank.



Více informací na: www.csas.cz

Akciové trhy během včerejšího obchodování převážně oslabovaly, index S&P500 obchodoval na rekordních úrovních, ale uzavřel níže. Nasdaq zůstal jako jedna z výjimek v kladných hodnotách. Celkově pro tento týden nicméně indexy rostou. Počet žádostí o podporu v nezaměstnanosti USA klesl pod 1 mil. - na nejnižší hodnotu od vypuknutí pandemie, což je pozitivní zpráva, nicméně v současné situaci mohla být interpretace těchto dat podle některých názorů pro včerejší obchodování spíše negativní a to z toho důvodu, že může snižovat ochotu ke schválení dalšího fiskálního balíku ve větším rozsahu. Další fiskalní pomoc je přitom v posledních týdnech jedním z hlavní témat a faktorem, jež akciovým trhům pomáhá vzhůru. Jednání mezi Republikány a Demokraty se, zdá se, zadrhla a objevují se pochyby o tom, jestli bude výraznější pomoc schválena zvláště poté, co prezident Trump "předběhl" zákonodárce a některá opatření (vyšší podpora v nezaměstnanosti ) prodloužil prezidentským nařízením. Do otázky s postupujícím časem budou stále více promlouvat nadcházející prezidentské volby , kdy strany pečlivě zvažují, zda jim podoba balíku přinese/nepřinese podporu. Republikáni chtějí větší podporu malých podniků, zatímco Demokraté by v balíku chtěli ještě výraznější podporu obyvatel, než byla v prvním balíku po vypuknutí pandemie.