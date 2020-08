Zápis z jednání ČNB potvrdí vyčkávací pozici (Ranní zpráva z finančního trhu)

Průmysl i maloobchod v USA vykáží pokračující ekonomické oživení. V ČR budeme sledovat zápis z minulého zasedání ČNB. Finanční trh může ještě vstřebávat včera zveřejněný výsledek inflace v ČR za červenec, který byl citelně nad odhady.

V USA bude dnes sledován vývoj maloobchodních tržeb a průmyslové výroby, přičemž v obou případech se čekají další meziměsíční nárůsty, ovšem zpomalujícím tempem oproti předchozím měsícům. V Evropě získají pozornost zpřesněná data o vývoji HDP za druhé čtvrtletí. Asijské akciové trhy se dnes pohybují smíšeně.

ČNB zveřejní zápis z minulého zasedání, což by mohlo ozřejmit náhled ČNB na nastavení měnové politiky i na její vlastní prognózu, vůči které se guvernér Rusnok po zasedání poněkud vymezil ve smyslu načasování zvyšování úrokových sazeb. Finanční trh bude současnou zvýšenou inflaci dávat do kontextu vyjadřování ČNB. Ta dává silně najevo, že se zvyšováním úrokových sazeb spěchat nehodlá. Tento postoj by nebyl pro korunu příznivý i v případě, že by inflace zůstávala na vyšších úrovních. Peněžní trh aktuálně započítává 2T reposazbu za rok lehce pod úrovní 0,4 %. My se stále kloním k tomu, že inflace vlivem oslabení poptávky zpomalovat bude, přičemž nás zajímá především jádrová inflace, nicméně zatím se to neděje.

Vyšší inflace vedla jen ke krátkému posílení koruny

Na korunovém hřišti byl včera sledován především výsledek inflace. Ta v červenci prokázala opětovnou neochotu zpomalovat, když spotřebitelské ceny rostly meziměsíčně o 0,4 % a meziročně o 3,4 %. Za měsíčním zdražením stály především sezónní vlivy, jako jsou dovolené a dále segment dopravy. Blíže viz komentář zde https://bit.ly/3fS1cjS. Koruna po zveřejnění výsledku posilovala pod hladinu 26,10 CZK/EUR a ruku v ruce s tím se mírně zvýšila i výnosová křivka. Později ale výnosová křivka klesla zpět a koruna zisky proti euru umazala.

Soudě dle smíšeného vývoje akciových trhů se globální sentiment včera významně neposunul.