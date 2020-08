Absolventka MUNI: Certifikát pro učitele angličtiny vám otevře svět

Po studiu měla absolventka Filozofické fakulty MU Veronika Mikulová jasný plán – na delší dobu vycestovat do zahraničí a poznávat svět. Vyřešit, jak skloubí cestování s prací, pro ni bylo naštěstí jednoduché: protože ji baví učení, rozhodla se, že pojede do zahraničí učit anglický jazyk.

Pokud někdo pomýšlí na cestování po studiu, rozhodně doporučuju zkusit učit angličtinu v zahraničí, je to krásná a smysluplná práce, láká absolventka.

A aby pro ni nebyl problém jako pro nerodilou mluvčí získat práci v různých jazykových školách po celém světě, absolvovala v předposledním ročníku semestrální CELTA kurz pro učitele angličtiny, který se každoročně vypisuje na Masarykově univerzitě. I když pro ni kurz certifikovaný Univerzitou v Cambridge byl náročný, těžko by prý bez něj našla práci v zahraničí – mezinárodní certifikát CELTA totiž vyžadují úplně všude.

Díky tomu, že ho měla, Veronika snadno získala svou první práci v zahraničí: půlroční stáž v jazykové škole v Brightonu, kde denně vyučovala cizince z nejrůznějších koutů světa, kteří do Británie přijížděli na krátkodobé kurzy angličtiny. V kolektivu učitelů z celého světa navíc Veronika rychle získala kontakty a dostala nabídku učit angličtinu v Makedonii.

Tam pracovala pět měsíců. „Učila jsem v jazykové rezidenční škole, což znamená, že tam studenti tráví všechen svůj čas, dokonce tam i bydlí. Je to nejefektivnější způsob, jak se naučit anglicky, protože jazyk je všude okolo a nedá se mu uniknout. Pro učitele je to ale náročné, jsou se studenty od rána do noci. Byla to ale skvělá zkušenost a Makedonie je navíc moc zajímavá země,“ popisuje Veronika.

Odjezdem z Makedonie pro ni ale cestování neskončilo: léto strávila výukou v Yorku na severu Británie a pak odjela do Španělska, kde díky stáži přes program Erasmus půl roku učila angličtinu hlavně děti v Seville. Ty nejmladší měly okolo tří let a neuměly ani slovo anglicky, což pro ni byla velká výzva, protože sama neuměla dobře španělsky. O to víc to ale pro ni byla cennější profesní zkušenost.

Po skončení stáže díky různým dobrovolnickým programům půl roku cestovala po Evropě se svým přítelem, kterého poznala na jazykové škole v Yorku, kde jako rodilý Brit učil angličtinu. Posledních osm měsíců oba žijí v Exeteru a kvůli koronaviru se Veronika místo výuky angličtiny věnuje překladatelství. Od září ale by ale ráda zkusila vyučovat angličtinu online, hlavně mezi studenty z Asie je o individuální výuku velká poptávka.

Učitelé angličtiny jsou žádaní všude

I když se plán prostě cestovat a při tom učit angličtinu různě po světě může zdát troufalý, podle Veroniky to není nic nereálného – o učitele angličtiny je všude velký zájem a není potřeba mít vystudovanou anglistiku nebo učitelství, stačí k tomu jen CELTA certifikát, který si může udělat kdokoliv, kdo má úroveň angličtiny na C1. Všechno ostatní studenty naučí lektorky vyškolené na University of Cambridge.

„CELTA mi ohromně pomohla, každý týden jsem dělala větší a větší pokrok. Současně s tím jsem tehdy učila i v jazykovce, a dokonce i mí studenti mi říkali, že vidí, jak se zlepšuju. Na kurzu je skvělé to, že dává začínajícím učitelům návod, jak postupovat při přípravě hodin a jak přistupovat k individuálním potřebám studentů. Taky jsme každý museli odučit jednu lekci týdně a lektorky nám vždy dávaly zpětnou vazbu, která byla velmi objektivní a pomáhala nám se zlepšovat.“

Kurz Veronice podle vlastních slov doslova otevřel celý svět a teď může jet učit kamkoliv. „S přítelem teď zvažujeme, že pojedeme učit do Kambodži až otevřou hranice. Pokud někdo pomýšlí na cestování po studiu, rozhodně doporučuju zkusit učit angličtinu v zahraničí, je to krásná a smysluplná práce,“ láká absolventka.