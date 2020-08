Poslední sada dílů pro první start nové evropské rakety Ariane 6 míří z ČR k finálnímu sestavení

Tento týden opouští naši republiku poslední sada dílů pro novou generaci evropských nosných raket Ariane 6; putuje do Augsburgu k nástřiku tepelné ochrany, pak do Bordeaux k montáži elektroniky a nakonec na kosmodrom do Francouzské Guyany k finálním sestavení a vypuštění do vesmíru.. Jedná se o největší letový hardware, jaký kdy byl v ČR vyroben a také největší obchodní příležitost v oblasti kosmických aktivit, jakmile bude zahájena sériové výroba, půjde o stovky milionů korun obratu.

Do programu vývoje rakety Ariane 6 jsou zapojeny i další firmy z ČR.

„Jedenáct let po vstupu do Evropské kosmické agentury ESA se Česká republika dostává mezi klíčové dodavatele komponent pro novou generaci evropských nosných raket Ariane 6,“ zdůrazňuje ministr dopravy Karel Havlíček, jehož resort za kosmické aktivity a členství ČR v ESA odpovídá.Klatovská firma ATC Space s.r.o., již několik let dodává části rakety Ariane 5. Nyní své portfolio rozšiřuje a bude v rámci sériové výroby každoročně dodávat desítky sestav postranních obrub urychlovacích motorů P120C pro novou Ariane 6. Tyto obruby jsou hlavním strukturním prvkem urychlovacího motoru (boosteru) o průměru 3,4 metru. „Opravdu pyšný jsem na spodní díl ESA REAR Skirt, který přenáší tah boosteru 4,500 kN na centrální stupeň rakety, ten má při tom tah ‘jen‘ 1,300 kN. Pevnost konstrukce a přesnost spojení jsou zde naprosto klíčové“, uvedl jednatel firmy Pavel Dobeš. Firma ale dodává i další komponenty na centrální stupeň.„Za rekordně krátkou dobu jsme postavili výrobní halu a vybavili ji nemodernější technikou na přesné frézování hliníkových dílů a montážní technologií pro finální výrobky. Ve firmě najde práci v budoucnu až 60 vysoce kvalifikovaných pracovníků. Naše inovace v pracovních postupech chválí a kopírují od nás naši němečtí zákazníci, kteří se v tomto sektoru pohybují již desítky let,“ říká s úsměvem provozní ředitel ATC Space, Aleš Homolka.„Touto dodávkou se završilo úsilí Ministerstva dopravy , které v roce 2016 účast v programu na přípravu Ariane 6 vyjednalo. S investicí 20 milionů Eur šlo o největší investici ČR do programu ESA vůbec. Navíc v mimořádné situaci, kdy bylo potřeba s ostatními členskými státy ESA vyjednat vstup ČR do rozběhnutého programu, ve kterém evropské firmy bojovali o dlouhodobé, a tedy atraktivní zakázky,“ vzpomíná Ondřej Rohlík z Ministerstva dopravy , který zastupuje ČR v Programové radě pro nosné rakety ESA a sérii jednáni vedl. Ariane 6 tak bude spolu s další nově vyvíjenou raketou Vega C prvními nosiči s českou vlajkou.„Jedná se o investici, které se vyplatí. Nejen že firma, její subdodavatelé a partneři, zvýší svoji technologickou úroveň, ale díky kapacitě až 32 letových sad ročně se za 20 až 30 let provozu nosné rakety, což je typická doba, po kterou se jedna generace raket využívá, násobně vrátí,“ připomněl ředitel Odboru ITS, kosmických aktivit a VaVaI Ministerstva dopravy , Václav Kobera. Z programu Ariane 6 těží i Výzkumný a zkušební letecký ústav a.s. (VZLÚ) v Praze Letňanech, který má za úkol díly důkladně otestovat. „Příprava testovacích stolice byla zcela nová zkušenost, která je pro experty na testování leteckých dílů nesmírně cenná a otvírá dveře pro nové komerční zakázky z celé Evropy ,“ dodává O.Rohlík a doplňuje že tandem ATC Space a VZLÚ před pěti lety předložil synergickou nabídku vzájemné spolupráce, ze které těží všichni, a ještě dlouho budou.Pražská firma Iguassu Software Systems a.s. se spolu s francouzskými partnery podílí na vývoji palubního software.Strojírensko-metalurgická společnost UNEX a.s. z Uničova dodala na kosmodrom v Kourou ve Francouzské Guyaně obří podvozek pro mobilní montážní halu, ve které se raketa připravuje na start a která krátce před startem odjede 97 metrů stranou Strojírenská výrobní společnost MCS Slaný s.r.o. nainstalovala pod odpaliště obří deflektor spalin motorů rakety, který je umístěn přímo pod raketou a musí vydržet žár všech motorů, které v okamžik startu pracují současně.