Češi tráví na sociálních sítích každý den přes dvě a půl hodiny

Čas, který čeští uživatelé internetu denně tráví na sociálních sítích, letos narostl nejvíce od roku 2016. Průměrně zde každý stráví 159 minut za den. Vyplývá to z výsledků průzkumu AMI Digital Index, který už pátým rokem mapuje trendy v používání sociálních sítí v České republice.

Čtyři pětiny lidí (79 %) jsou přitom aktivní na sociálních sítích prakticky každý den. V čele nejpoužívanějších sítí se drží YouTube (zkušenost s ním má 96 % uživatelů), následovaný Facebookem (90 %). Nejdynamičtěji roste už několik let po sobě podíl uživatelů Instagramu (58 %). Zároveň stoupá i obliba formátu Stories na Instagramu i Facebooku. Letos poprvé AMI Digital Index zkoumal také znalost a užívání kontroverzní sítě TikTok, která se zaměřuje na nejmladší uživatele.



Na sociálních sítích jsme více, na Facebooku ale pasivněji

Skoro polovina Čechů (46 %) tráví na sociálních sítích dvě a víc hodin denně, každý šestý (16 %) dokonce přes čtyři hodiny denně. Zejména se jedná o nejmladší generaci uživatelů od 15 do 29 let. „Letos jsou Češi na sociálních sítích v průměru o 16 minut za den více než v loňském roce. Vliv na to měla pravděpodobně koronavirová situace, kdy lidé trávili více času v online prostředí a sociální sítě tak častěji používali jako zdroj informací a zábavy,“ vysvětluje Marek Stránský, Managing Partner AMI Communications. Přestože čas trávený na sítích roste, aktivita na nejmasovějším Facebooku dlouhodobě klesá. Meziročně klesl počet uživatelů, kteří něco sdílí na Facebooku alespoň jednou týdně, o čtvrtinu na 32 %.

Instagram sílí, Facebook už nemá kam růst a Stories jedou

Na vrcholu nejznámějších a nejpoužívanějších sítí se už několik let drží YouTube (96 % respondentů s ním má zkušenost) a Facebook (90 %), které už v podstatě nemají kam růst. Naopak Instagram (58 %) zaznamenává permanentní nárůst počtu uživatelů, za poslední dva roky se zvětšil zhruba o čtvrtinu. „Velmi dobře nyní na sociálních sítích funguje také formát Stories, kdy lidé sdílejí své aktuální zážitky a postřehy po omezenou dobu 24 hodin. Největší oblibě se tento formát překvapivě těší na Facebooku, kde s ním má zkušenost skoro polovina respondentů (44 %). Typickými uživateli jsou především mladí lidé,“ říká Vladan Crha, Managing Director AMI Digital. Obliba Stories významně stoupla i na Instagramu (na 39 %), kde daný formát používá o deset procentních bodů více uživatelů než v roce 2019.

Kontroverzní TikTok vyzkoušel už každý šestý

AMI Digital Index se letos poprvé zaměřil i na sociální síť TikTok, se kterou má v současné době zkušenost zhruba 16 % českých uživatelů internetu starších 15 let. „TikTok je síť, kterou nejčastěji používají nejmladší respondenti, velmi pravděpodobně i ve věku okolo 10-14 let, které náš průzkum nezahrnuje. Svým odlišným formátem se přitom výrazně odlišuje od zavedených sociálních médií,“ vysvětluje V. Crha.

AMI Digital Index

Kvantitativní výzkum vypracovaný společností AMI Digital ve spolupráci s agenturou STEM/MARK zkoumá od roku 2016 vývoj a trendy v oblasti sociálních sítí a důvěru médiím v ČR. Sběr dat byl realizován formou online dotazníku na reprezentativním vzorku 509 osob ve věku 15-59 let s rovnoměrným zastoupením věkových skupin, regionu a pohlaví.

AMI Digital působí na trhu od roku 2009. Tato dceřiná společnost ze skupiny AMI Communications se specializuje na komunikaci a budování značky prostřednictvím internetu a nových médií. Zabývá se i tvorbou komplexních komunikačních kampaní, tvorbou webových stránek, správou, monitoringem a analýzami sociálních sítí, SEO a poradenstvím v online komunikaci.