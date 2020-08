Očekávaná změna podmínek cestování z České republiky do Řecka

OZNÁMENÍ – LETECKÁ DOPRAVA Z ČESKÉ REPUBLIKY DO ŘECKA

Na základě rozhodnutí řeckého předsedy vlády pana Mitsotakise NEBUDE pro osoby cestující letecky z České republiky do Řecka požadována negativní diagnóza COVID-19 a očekává se změna příslušného společného ministerského rozhodnutí. Cestující z České republiky do Řecka musí nadále dbát na včasné vyplnění online formuláře, Passenger Locator Form, a to, nejméně 24 hodin před odletem, na webových stránkách řecké vlády https://travel.gov.gr

Těšíme se, že i letos v Řecku přivítáme všechny české přátele!

(https://www.facebook.com/GreeceinCzechrepublicreckevelvyslanectvi/)

Ministerstvo zahraničních věcí proto doporučuje českým občanům cestujícím do Řecka, aby sledovali webové stránky MZV a Velvyslanectví v Athénách, kde budou zveřejněny aktualizované informace. Rovněž doporučujeme registraci v systému DROZD.