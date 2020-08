Letošní úroda obilovin bude hojná (13.8.2020)

"Letošní úroda by měla zbrzdit vysoký růst ceny mouky a dalších pekárenských výrobků. Na českých polích se urodilo více obilovin, než činí desetiletý průměr. Bude však záležet i na úrodě v cizině, kam zemědělci mohou českou produkci vyvézt," říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Podle aktuálních dat Českého statistického úřadu bude letošní úroda obilovin hojnější než v loňském roce. Základních obilovin bude sklizeno 7 045 tisíc tun, což je o 0,4 procenta více než v loňském roce. Očekávaná úroda by měla být o 1,2 procenta vyšší, než činí průměr sklizní za posledních deset let.



Odhadované meziroční navýšení sklizně obilovin je zapříčiněno především zvýšením průměrného hektarového výnosu u většiny obilovin. Jedinou obilovinou s odhadovaným meziročním poklesem sklizně je pšenice ozimá. Podle aktuálního odhadu se sklidí 4 600 tisíc tun, což je o 116 tisíc tun méně než v loňském roce.





Po pšenici ozimé by druhou nejrozšířenější plodinou na českých polích měla zůstat řepka. Její předpokládaná úroda ve výši 1 145 tisíc tun je o 12 tisíc tun nižší než loňská sklizeň, což je zapříčiněno poklesem osevní plochy. Na záda jí začíná dýchat ječmen jarní s očekávanou sklizní ve výši 1 132 tisíc tun, což představuje meziroční nárůst o 5,4 procenta.



Odhadovaná sklizeň máku by měla výrazně vzrůst na 29 tisíc tun. Zemědělci pružně zareagovali na cenový výkyv a rozhodli se rozšířit osevní plochy máku o 12,5 procenta. K bohaté sklizni máku rovněž napomůže vyšší hektarový výnos o 9,1 procenta, což by mohlo vést ke snížení cen máku na trhu.