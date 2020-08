Stringency Index: Krajiny zatiaľ nezavádzajú blokovacie opatrenia aj napriek nárastu nových prípadov nákazy

Nálada na akciových trhoch sa v posledných týždňoch zlepšila, nakoľko mnohé, najmä európske krajiny postupne pristupujú k uvoľňovaniu blokovacích opatrení, čo zvyšuje pravdepodobnosť skorého ekonomického oživenia. Taktiež aj početné fiškálne stimuly zo strany EÚ a plánované stimuly v USA prispievajú k zlepšeniu nálady na finančných trhoch, čo vedie k postupnému oživeniu akciových indexov.

Na druhej strane netreba zabúdať na to, že v mnohých krajinách postupne rastie počet nových prípadov nákazy, čo môže ohroziť hospodárske oživenie.

Oxfordská univerzita začala pred niekoľkými mesiacmi zverejňovať tzv. „stringency index“, ktorý meria úroveň blokovacích opatrení v jednotlivých krajinách. Pomocou vývoja tohto indexu môžeme zistiť, aké prísne blokovacie opatrenia sú zavedené v jednotlivých krajinách a môžeme sledovať ich vývoj.

Na vyššie uvedenom grafe si môžeme všimnúť, že sledované krajiny od júna 2020 postupne pristupujú k uvoľňovaniu blokovacích opatrení aj napriek tomu, že počet nových prípadov zaznamenal v posledných týždňoch nárast. V prípade, ak by trend tzv. „druhej vlny“ pokračoval a krajiny by opätovne obnovovali blokovacie opatrenia, nálada na finančných trhoch by sa mohla do značnej miery zhoršiť aj napriek plánovaným dodatočným stimulom v USA. Zdroj: Ourworldindata

Americký akciový index US500 testuje nové historické maximá, pričom vďaka plánovaným fiškálnym stimulom v USA je šanca, že sa cena dostane do nezmapovaných vôd. Pre udržanie súčasného sentimentu bude však veľmi dôležité to, či nedôjde ku zmene trendu blokovacích opatrení vďaka rastúcemu počtu nových prípadov. Zdroj: xStation5