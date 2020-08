Duy: Více dlouhodobých amerických dluhopisů? Pro Fed žádný problém

Americké ministerstvo financí nyní vydává mnohem více dlouhodobých dluhopisů, aby mělo šanci ufinancovat státní dluh ve výši 3 bilionů dolarů. To zvyšuje pravděpodobnost, že výnosy těchto dluhopisů porostou vzhledem k tomu, že investoři požadují vyšší kompenzaci za tuto dodatečnou nabídku. Na druhou stranu se FED snaží vydávání dlouhodobých dluhopisů potlačit a zároveň podporovat ekonomiku. Která strana vyhraje?

Podle názoru Tima Duye z Bloombergu už jen další emise dluhopisů spustí zvyšování výnosů u těchto dluhopisů, a to by mělo vliv na úvěrové náklady pro celou americkou ekonomiku.

Fed se snaží udržovat podmínky volné pomocí úrokových sazeb kolem nuly, výhledu (aby přesvědčil účastníky trhu, že sazby zůstanou takto nízké několik let) a velkého objemu nákupů dluhopisů jakož i s nimi souvisejících cenných papírů. V začátcích krize měly nákupy aktiv za cíl stimulovat ekonomiku. Od té doby se ale staly nástrojem dalšího uvolnění tím, že snižují prémie za maturitu a tlačí investory k více riskantním aktivům.



Strach z takových nástrojů ale nebude stačit na to, aby v rozumné době splnil cíle politiky, a tak Fed plánuje další kroky, jak podpořit ekonomiku. Podle Duye využije s největší pravděpodobností kombinaci detailnějšího výhledu (nově s provázáním sazeb a výslovně uvedených podmínek ekonomiky), kontroly výnosové křivky (aby udržel sazby nízko i nad rámec přesnočních sazeb) a rozšířeného nákupu aktiv. Spojujícím článkem těchto kroků je, že všechny drží výnosovou křivku, neboli výnos z dlouhodobých a krátkodobých dluhopisů, nízko.

Fed má zároveň další motiv, proč držet úroky nízko a ten může být spojen s velkou emisí dluhopisů ze strany ministerstva financí. Předseda Fedu Jerome Powell se snaží přesvědčit Kongres, aby fiskálními výdaji podpořil chod ekonomiky. Powell se dokonce snažil motivovat předsedkyni sněmovny reprezentantů Nancy Pelosi k tomu, aby myslela „bez fiskálních omezení“. Fed tak implicitně, ne-li explicitně, slíbil, že nebude bránit fiskálnímu stimulování ekonomiky. Pokud by však Fed povolil zvyšování úrokových sazeb u dlouhodobých dluhopisů, vyvstaly by otázky ohledně závaznosti tohoto slibu, stejně jako závazku udržet sazby nízko na krátkém konci výnosové křivky.

Jinými slovy, teď, když se Fed snaží tlačit Kongres k tomu, aby začal masivně utrácet, musí na druhou stranu držet monetární politiku v souladu. To znamená předcházet jakémukoliv zvýšení výnosnosti dlouhodobých dluhopisů.



Kontrola výnosové křivky, o které Fed uvažuje, znamená, že Fed bude poskytovat striktní výhled úrokových sazeb pouze na části křivky s krátkou anebo středně dlouhou splatností. Fed má své důvody, proč přesně nedefinovat výnosnost dlouhého konce výnosové křivky. Jedním z nich je, že se nechce opírat o růst sazeb spojený s lepším očekáváním anebo rychlejší inflací. Místo toho se raději zaměří na jakékoli pohyby, které podle něj nejsou v souladu s jeho výhledem nebo výhledem ekonomiky. To znamená, že výhled na dlouhý konec bude sloužit k úpravě nákupu dluhopisů, které jsou "nutné k dosažení cíle maximální zaměstnanosti a inflačního cíle," tvrdí Fed.



Jak by tedy Fed mohl konkrétně reagovat na zvýšení výnosnosti dlouhodobých dluhopisů? Bude sledovat pohyby, které nejsou v souladu s výhledem, a zejména bude dávat pozor na situace, kde investoři berou dluhopis jako bezrizikovou sázku. S obavami z toho, že by ekonomika mohla dostat stejnou ránu jako trh s nemovitostmi po zemětřesení z roku 2013, které poslalo výnosy výše, by Fed reagoval buď tím, že by ostře zasáhl skrze výhled a kontrolu výnosové křivky, anebo, pokud by to nefungovalo, skrze rozšíření nakupů aktiv.

Fed nechce, aby pouhé emise ministerstva financí spustily strmý růst výnosové křivky. Sázka na růst křivky by místo toho měla být sázkou na růst a inflaci, domnívá se Duy.

Autor: Tim Duy, Bloomberg