Peníze z první výplaty a brigád neroztočte všechny, část házejte do „kasičky“

Letní brigády lákají nejen studenty, ale i běžné pracující. Nejčastěji jedou lidé dělat vedoucí na tábor, školí různé letní sporty nebo třeba vybalují zboží. Letní přivýdělek jistě pomůže rodinnému rozpočtu nebo studentovi třeba k vysněnému počítači. Všechny peníze by ale neměly jít jen na zábavu, myslet byste měli i na spoření. Třeba na stavebko.

„Stavební spoření má velkou výhodu v tom, že úplně nezáleží, kdy si ho během roku založíte. Za každý rok, ve kterém uspoříte alespoň 20 tisíc korun, totiž získáte navíc maximální státní podporu ve výši dvou tisíc korun,“ vysvětluje Jiří Šedivý, tajemník AČSS, a dodává: „Nejdůležitější podmínkou, kterou klient musí splnit, aby státní podporu dostal, je dodržení vázací lhůty. Ta podle zákona trvá šest let.“

Pokud dotyčný nechce o příspěvky od státu přijít, nesmí během této doby s uloženými penězi na stavebku nakládat, což se samozřejmě netýká úvěrů od stavební spořitelny. Jestliže klient vloží během roku méně než 20 tisíc korun, neznamená to, že na státní příspěvek nedosáhne vůbec. Získá totiž poměrnou část. Nezáleží ani na tom, jestli v létě vloží na účet více a další měsíce částku poníží. Brigády tak každému pomohou snadněji dosáhnout na maximální státní podporu.

Studenti by měli také myslet na bydlení v dalších semestrech. Kolej není pro každého, proto si mnozí pronajímají byty a využívají je ke spolubydlení. Ale to není levná záležitost. Ceny pronájmů jsou ve studentských městech většinou vysoké a přivydělat si na bydlení letní brigádou se stává nutností.

Dávat část výdělku na stavební spoření, je určitě rozumné. Pokud bude student spořit peníze už z brigády na střední škole a pak na vysoké, může mít za šest let naspořeno kolem 150 tisíc korun a pomoci si tak k lepšímu bydlení. Kdo stavebko po šesti letech ještě nevyužije, může spořit dál, nebo uzavřít novou smlouvu. Pokud si student na brigádě nevydělá dost, aby během roku naspořil 20 tisíc korun, mohou mu přispět rodiče nebo prarodiče. Část zodpovědnosti za spoření by ale měla být vždy na studentovi.

Stavební spoření je pro mladé výhodné

I z první výplaty se dá uspořit na stavební spoření. Nejen zodpovědným mladým lidem usnadňuje stavebko cestu k vlastnímu bydlení. I když ještě nemají naspořeno dostatek peněz a nevlastní žádnou nemovitost, kterou by mohli ručit, umožňuje jim získat půjčku na bydlení v řádech stovek tisíc korun, a to prakticky hned po uzavření smlouvy. A v případě, že dotyčný nepotřebuje peníze okamžitě, může spořit na budoucnost se stabilním úrokem a výhodnou státní podporou.

„Podmínkou je, že peníze z úvěru od stavební spořitelny musí jít na uspokojení bytových potřeb. Patří sem nejen rekonstrukce, ale i pořízení vlastního bydlení, pozemku či široká škála dalších položek ke zlepšení vlastního domu či bytu,“ uzavírá Šedivý.

Asociace českých stavebních spořitelen (AČSS) si klade za cíl společně se svými členy vytvářet spolehlivý, funkční a stabilní systém stavebního spoření a také upevňovat důvěru v tento produkt. Důraz klade na vytváření příznivých podmínek pro řešení bytových potřeb lidí žijících v České republice.

Asociace českých stavebních spořitelen vznikla v roce 2000 a v současnosti sdružuje všech pět stavebních spořitelen (Českomoravská stavební spořitelna, a. s., Stavební spořitelna České spořitelny, a. s., Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., Raiffeisen stavební spořitelna a.s. a Wüstenrot – stavební spořitelna a.s.). AČSS udržuje kontakty s partnerskými organizacemi v Evropě a podílí se stejně jako všichni její členové na činnosti Evropského sdružení stavebních spořitelen.