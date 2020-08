Trhy pokračovaly na růstové vlně

Goldman Sachs a Barclays jsou údajně mezi zájemci o byznys s kreditními kartami firmy General Motors, jež podle Reuters registruje kolem 3 mld. USD v balancích. Pro GS by to znamenalo rozšíření spotřebitelského bankovnictví, do nějž se předtím čistě investiční banka pustila a kde má v současnosti znatelně menší pozici než ostatní významné americké banky. Banka tento segment buduje na on-line produktech bez pobočkové sítě a produkt od GM se jí hodí do portfolia, jelikož umožňuje i nakupování online z auta skrze zabudovaný ovládací panel.

Microsoft oznámil, že svůj chystaný dvou-displejový telefon začne prodávat od 10. září na ceně 1 399 USD. Telefon by měl mít dvě oddělené obrazovky, jež však budou synchronizované, například oproti konkurenčnímu Galaxy Z od Samsungu, jež vytváří jednolitý displej. Firma si od telefonu slibuje zájem zákazníků, jež budou telefon využívat jako pracovní plochu, podobně jako při práci na PC a více-monitorovém nastavení.