Stavy skotu na jižní Moravě byly ke konci 1. pololetí letošního roku meziročně sníženy o 180 kusů na 63,2 tisíce kusů. Výroba jatečného skotu se propadla o 1,3 % na 4,5 tisíce tuny živé hmotnosti, naopak produkce mléka vzrostla o 5,0 % na 96,4 milionu litrů.

Stavy skotu v Jihomoravském kraji ke konci 1. pololetí letošního roku představovaly 63 166 kusů s podílem na republikovém celku 4,5 %. Redukci stavů skotu ke sledovanému období vykázaly všechny kraje s výjimkou Kraje Vysočina. Propad počtu skotu v krajích se pohyboval od 180 kusů v Jihomoravském kraji do 3 717 kusů v Jihočeském kraji.

Na jižní Moravě je ve struktuře podle věkových kategorií největší částí, a to 43,5 %, zastoupena skupina skotu staršího 2 let a z jejich počtu, který představuje 27 501 kusů, je 21 021 krav dojených. Skot ve věku od 1 do 2 let tvoří necelou čtvrtinu počtu skotu, skot do 6 měsíců 18,8 % a věková skupina nad 6 měsíců a do 1 roku 14,2 %.

Průměrné stavy krav v České republice se meziročně snížily o 11,6 tisíce kusů na 568,8 tisíce kusů. Na tomto propadu se podílely všechny kraje s výjimkou Jihomoravského kraje, kde se průměrné stavy krav zvýšily o 1,1 % na 25 204 kusů. Ve sledovaném období bylo vyrobeno 96,4 miliony litrů mléka, a to je proti loňsku o 5,0 % více. Meziroční nárůst produkce mléka, který vykázaly všechny kraje, se pohyboval od 67 tisíc litrů v Libereckém kraji do 14,6 milionu litrů v Kraji Vysočina. Největším producentem mléka v České republice je Kraj Vysočina, kde se za prvních šest měsíců letošního roku vyrobilo 299,1 milionu litrů mléka, což tvoří téměř pětinu republikového celku.

V krajích České republiky se ve sledovaném období pohybovala průměrná denní dojivost od 19,83 litru v kraji Karlovarském do 26,80 litru v Moravskoslezském kraji. V Jihomoravském kraji hodnota tohoto ukazatele činila 25,24 litru, republikový průměr je nižší o 0,54 litru.

Tab. 1 Chov skotu v Jihomoravském kraji

Objem prodaného mléka v České republice v 1. pololetí 2020 představoval 1 562,6 milionu litrů, z toho 291,5 milionu litrů vykázal Kraj Vysočina. Jihomoravští chovatelé skotu v období od ledna do konce června letošního roku prodali 94,2 milionu litrů mléka, loni to bylo o 4,6 milionu litrů méně. V mezikrajském porovnání se tržnost mléka pohybuje od 95,7 % v kraji Karlovarském do 97,7 % v Jihomoravském kraji.

V České republice se v prvních šesti měsících letošního roku narodilo 321,4 tisíce telat, a to je o 3,7 tisíce telat méně než loni. Na tomto propadu se podílely všechny kraje s výjimkou krajů Středočeského vč. hlavního města Prahy, Jihomoravského a Zlínského. Téměř třetinu republikového celku narozených telat vytvořily dva kraje - Jihočeský a Kraj Vysočina, které mají největší chovy skotu. V Jihomoravském kraji bylo evidováno 12,8 tisíce narozených telat s meziročním nárůstem o 1,6 %, na 100 krav tak připadlo 50,7 narozených telat, což je mezi kraji nejnižší hodnota, která je o 5,9 kusu pod republikovým průměrem.

Ve sledovaném období uhynulo jihomoravským zemědělcům 795 telat do 3 měsíců od narození. V mezikrajském porovnání se pohybuje procento úhynu telat z počtu narozených od 5,4 v Pardubickém kraji do 8,2 v kraji Ústeckém; Jihomoravský kraj uvádí 6,2 %. V počtu odchovaných telat připadajících na 100 krav se Jihomoravský kraj umístil s hodnotou 47,5 na nejnižší místě, opak vykazuje Karlovarský kraj – 59,1 odchovaných telat na 100 krav.

V 1. pololetí 2020 bylo v Jihomoravském kraji vyrobeno 4 537 tun jatečného skotu v živé hmotnosti, průměrná hmotnost poráženého kusu činila 521,9 kg. Největší objem vyrobeného jatečného skotu s podílem na republikovém celku 16,3 % byl ve sledovaném období realizován v Kraji Vysočina (13,3 tisíce tuny), za něj se umístil Jihočeský kraj (11,9 tisíce tuny). V České republice se v 1. pololetí letošního roku vyrobilo 81,8 tisíce tuny jatečného skotu v živé hmotnosti, loni to bylo 79,8 tisíce tuny. Meziroční nárůst zaznamenaly všechny kraje s výjimkou krajů Moravskoslezského, Jihomoravského, Libereckého a Pardubického.

Graf 1 Vybrané ukazatele chovu skotu v Jihomoravském kraji v 1. pololetí 2006 až 2020

