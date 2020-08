HSBC: Trh může dále růst, podíl akciových býků není nijak závratný a je spíše na spodní hraně obvyklého rozpětí

Analytici HSBC míní, že akciové trhy mohou i nadále pokračovat ve své růstové rallye a to hned z několika důvodů. Tím hlavním je fakt, že bezprecedentní reakce centrálních bank a vlád na koronavirovou krizi vytvořila velmi silný štít bránící možnému silnějšímu propadu. K tomu se připojují relativně pesimistická výsledková očekávání pro 2Q, která se v drtivě většině případů nenaplnila a prezentované výsledky vesměs nebyly až tak hrozné jak se od ekonomická nejhoršího kvartálu posledních několika dekád očekávalo. A do třetice se analytici banky odvolávají na své vlastní statistiky ukazující, že podíl akciových býků mezi klienty banky se pohybuje kolem cca 23%, což je velice blízko spodní hranici obvyklého rozpětí, jež se pohybuje od 20 do 45%.Ve prospěch růstu hovoří také probíhající zaměření investorů na vývoj předstihových ukazatelů a ty se nyní vesměs zlepšují a mnohdy jsou nad odhady trhu.Podle analytiků banky se také klienti po vlně zájmu o hlavní technologické tituly začínají poohlížet po menších ale stejně zajímavých firmách z tohoto sektoru.Ve prospěch akciových trhů hovoří také výnosový útlum v dluhopisových instrumentech, jež nutí investory hledat lepší umístění jejich prostředků.