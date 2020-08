Uvidíme hlubší korekci na NZD ?

Na devizovém trhu se poslední dobou nesmírně daří evropským měnám a jak euro, tak britská libra jsou na tom pomalu lépe, jak před pandemií. Velkou roli zde sehrál americký dolar, ale také obnovují se ekonomická aktivita v Evropě, kterou potvrzují předstihové ukazatele. Na druhé straně zeměkoule se začíná kumulovat tlak na novozélandský dolar, kde vláda znovu nařídila karanténu na největší město v zemi a centrální banky pokračuje v expanzivní měnové politice.

Vývoj na evropských měnách

Euro využilo oslabení amerického dolaru z hlavních měn možná nejvíce a zůstává nejsilnější. Navzdory technickým rezistencím a náznaku, že by vytvořilo dvojitý vrchol, pokračujeme v růstu a nedostali jsme se do korekce, jako například na zlatě. Pomohly také lepší data z největší evropské ekonomiky Německa, kde ZEW index rostl na nejvyšší úrovně od roku 2003. Investoři nejsou tolik optimističtí z aktuálních ekonomických podmínek, ale jsou velmi optimističtí ohledně budoucnosti, což podporují vlády a EU.

Další evropská měna, která se obchoduje výše, je britská libra. Fundament v Británii však není na první pohled nic, co by mělo investory přesvědčit, že jsme na cestě k rychlému zotavení. Trh práce zaznamenal nejhorší 3 měsíce od krize v roce 2009 a čísla HDP potvrdila, že se ekonomika nachází v recesi. Británie bezprecedentně potřebuje hladký Brexit, který však stále vázne na mrtvém bodě a je zde reálné riziko, že s EU neshodnou na kompromisu. Růst evropských měn, který podporuje slabší dolar, zaujal také z pohledu australského nebo novozélandského dolaru. Můžeme zde vidět odlišné přístupy vlád a centrálních bank, což má dopad na jejich měny.

100 dní bez COVID vydrželo pouhých 24 hodin

Zasedání novozélandské centrální banky nepatří mezi nejsledovanější události, nicméně po víkendových událostech byl ke sledování důvod. Nový Zéland byl jednou z prvních zemí, které se podařilo úspěšně porazit COVID, když reportoval 100 dní bez nákazy. Bohužel pouhých 24 hodin poté bylo ohlášeno první ohnisko se čtyřmi členy rodiny, kteří byli pozitivní na COVID a vláda reagovala zavedením karantény na celé město Auckland. Byla vyhlášena karanténa třetího stupně a na tři dny byly zavřeny restaurace, bary, školy a školky. Cestování do města a ven bude také omezeno a lidem bylo doporučeno zůstat doma. Zakázány jsou akce nad 100 lidí a na veřejných prostorech je nařízen social distancing.

Trhy už počítají s negativními sazbami

Poslední data zároveň ukazují, že oživení ekonomiky ztrácí svou dynamiku a spotřebitelský a podnikatelský sentiment se začíná zhoršovat, spotřeba domácností také klesla. Centrální banka dnes brzy ráno překvapila trhy, když rozšířila program kvantitativního uvolňování z 60 mld. měsíčně na 100 mld. a varovala, že úrokové sazby mohou klesnout do záporu. Zároveň prodloužila program QE do konce roku 2022. Negativní zprávou je pro novozélandskou ekonomiku také růst nezaměstnanosti a rostoucí inflace. NZD tak naprosto oprávněně pokračuje v odepisování předchozích zisků a silně holubičí tón přispívá k jeho pokračování. Série špatných zpráv podtrhává nejistotu, která táhne NZD do hlubší korekce.