Avast: Lepší výsledky, vyšší dividenda, růst cílů (Komentář k výsledkům hospodaření)

Avast zveřejnil za první polovinu tohoto roku silná čísla, která pokořila odhady trhu. Vzrostl počet zákazníků. Mezitimní dividenda se zvýší a je také nad očekáváním analytiků. Dále došlo ke zvýšení celoročních cílů.

Reportovaná čísla meziročně vzrostla a na všech úrovních překonala odhady analytiků. Společnost těžila z trendu práce z domova, který podpořila pandemie koronaviru a z ní vyplývajících opatření. Z celé situace tak vychází Avast jako vítěz. Počet zákazníků v sektoru Desktop (stolní PC) se ve srovnání s koncem minulého roku zvýšil +5,1 % na 13,26 mil. Fakturace (tržby příštích období) jsou 469,1 mil. USD tedy o 2,1 % nad výsledkem loňského roku. Upravené tržby se v první polovině roku zvýšily o 1,5 % na 433,1mil. USD, upravená EBITDA dosáhla 241,4mil. USD(2,1 % y/y) a čistý zisk 169,8 mil. USD (14,6 % y/y). Upravená EBITDA marže v meziročním srovnání vzrostla na 55,7%(oproti 55,4 % před rokem). Za výrazným růstem čistého zisku je pokles dluhu a s tím spojené finanční položky, a pokles úrokových sazeb.

Avast potvrdil silnou schopnost generovat hotovost a dále snižuje zadlužení. Čistý dluh je 817 mil. USD oproti 1 104,6 mil. USD před rokem a 885 mil. USD na konci 2019. Poměr zadlužení (čistý dluh vůči zisku EBITDA)se snížil na 1,7x z 1,8x na konci roku 2019 (2,4x za stejné období minulého roku).

Vedení Avastu mírně zvýšilo celoroční očekávání růstu tržeb na horním okraji středních jednotek procent. EBITDA marže by měla zůstat meziročně beze změny. To považujeme vzhledem k dosaženým výsledkům a výhledu do konce roku za opatrný cíl, který Avast pravděpodobně překoná. Navrhuje také mezitimní dividendu ve výši 0,048 USD (loni 0,044, očekávání 0,046 USD).

Dopad na předpovědi, cílovou cenu akcie a doporučení:

Naši cílovou cenu a doporučení dáváme do revize. Upravíme náš model a aktualizujeme odhady.