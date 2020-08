Poslední šance pro odevzdání daňových přiznání, definitivní termín je 18. srpna 2020!

Letošní mimořádná situace přiměla finanční správu k odložení některých povinností plátců daně. Termín pro odevzdání daňových přiznání právnických i fyzických osob se proto odsouval z klasického 1. dubna na 18. srpna 2020. Tohle datum je ale za necelý týden, příští úterý, je tedy nejvyšší čas usednout s podklady ke stolu a dát vše potřebné do kupy. Nezapomeňte na nutné přílohy, pokud je ke svému daňovému přiznání potřebujete k dani z příjmů doložit - může se jednat o potvrzení o životním pojištění, potvrzení o zaplacených úrocích z hypotéky, potvrzení o daru nebo školkovném, u zaměstnanců pak potvrzení o zdanitelných příjmech.

O odložení podání daňového přiznání firmy, OSVČ ani další fyzické osoby nemuseli žádat, tento nejzazší termín platí automaticky, není ani třeba zdůvodňovat využití posunutého termínu souvislostí s dopady koronaviru. Zároveň ale platí, že pokud termín odloženého podání daňového přiznání nedodržíte, penále za prodlení se vám vypočítá od původního dubnového zákonného termínu, takže celkově dosáhne nepříjemné výše.

Tady najdete potřebné formuláře pro výpočet daně z příjmů fyzických osob a pomůže vám i Kalkulačka OSVČ hlavní činnost: výpočet daně z příjmů a sociálního a zdravotního pojištění

Z posunutého termínu odevzdání přiznání vyplývá i posun dalších navazujících povinností, tedy podání tzv. Přehledů, pro zdravotní pojišťovnu a pro Českou zprávu sociálního zabezpečení. Standardně termíny letos neplatí, letos je to jinak - nejzazší termín pro podání Přehledu pro zdravotní pojišťovny již uběhl - byl 3. srpna 2020. Termín pro podání přehledu na správu sociálního zabezpečení se posouvá až do 18. 9. 2020.

Zároveň je třeba sociální a zdravotní pojištění případně doplatit, obě platby musejí být připsány na příslušné účty, zdravotní pojišťovny a nebo na účet správy sociálního zabezpečení, do 18. září 2020.

A v září také končí vyloučená doba, je tedy nutné znovu začít platit zálohy na sociálním pojištění i zasílat platby zdravotní pojišťovně.

Záloha za zdravotní pojištění za září je u zdravotních pojišťoven splatná od 1. září do 8. října. Pokud už proběhla platba zálohy na měsíc březen 2020 dřív, než OSVČ platby zastavila, považuje se tato platba za zálohu na měsíc září 2020, takže by to znamenalo obnovit platby až od zálohy na říjen (splatnost má do 8. listopadu).

Těm OSVČ, které platí měsíční zálohy na pojistné na zdravotní pojištění vyšší než minimální, byly v měsících březen až srpen 2020 prominuty zálohy ve výši minimálního vyměřovacího základu, ale budou muset zaplatit rozdíl mezi výší své vypočtené zálohy na pojistné a výší minimálního pojistného. V uvedených měsících však nemusely nic odvádět na účet pojišťovny. Částku nad výši minima, kterou jsou povinny za březen až srpen 2020 zaplatit, mohou doplatit po podání Přehledu OSVČ za rok 2020, případně kdykoli během roku 2020 (po částech i najednou), čímž se vyhnou nutnosti zaplatit velký doplatek na pojistném v roce 2021.

Sociální pojištění je splatné pro zaměstnavatele od prvního do dvacátého dne následujícího měsíce, tedy do 20. září, v případě OSVČ je splatnost zálohy na pojistné na důchodové pojištění a splatnost pojistného na nemocenské pojištění od prvního do posledního dne kalendářního měsíce, za který se záloha/pojistné platí, tedy do 30. září 2020.