Řadě Čechů zlevní Vánoce. Termín ukončení osvobození zboží z čínských e-shopů od DPH se totiž o půl roku posouvá

Vánoce řadě Čechů zlevní. Zásilky z čínských e-shopů totiž budou od DPH osvobozeny i po Vánocích. Takže zpožděné předvánoční zásilky se neprodraží, jak doposud hrozilo. Evropská komise totiž rozhodla, že dobu osvobození od DPH prodlouží o půl roku. Původně mělo osvobození končit k 31. 12. 2020. Nyní však skončí až k 30. 6. 2021.

Oddechnou si tak mnozí Češi, kteří tak jako loni objednali zásilku z čínského e-shopu, přičemž jim dorazila až po Novém roce.

Z hlediska uplatnění DPH je totiž důležité datum, kdy zásilka přijde na území EU, nikoli datum odeslání. DPH tak nyní budou podléhat až zásilky, které z Číny do EU dorazí po 30. 6. 2021. Nyní totiž platí výjimka – a platit bude právě až do 30. 6. 2021 –, takže malé zásilky v hodnotě do 22 eur jsou od DPH osvobozeny.

Češi takto zhusta objednávají například kabely nebo kryty, nabíječky, ochranná sklíčka, sluchátka či další příslušenství mobilních telefonů.

Pokud si tedy nyní objedná zákazník v ČR v čínském e-shopu určitý druh příslušenství k mobilu, řekněme za 10 eur, tedy v přepočtu dle aktuálního kursu za zhruba 262 korun, žádné DPH neplatí. Od 1. 7. 2021 to ale bude jinak. Dokonce i dané zboží za 10 eur bude podléhat DPH.

To by však ještě nebyl ten největší problém. DPH na takové zboží totiž činí zhruba 55 korun. Zákazník by tedy nově platil místo 262 korun 317 korun.

Hlavní problém spočívá v tom, že konec osvobození od DPH znamená, že na všechny zásilky včetně právě těch drobných se bude vztahovat celní deklarace a bude se vybírat DPH a poplatek za celní deklaraci.

Pokud se uvedený zákazník čínského e-shopu, který si objednal zboží za v přepočtu 262 korun, nechá v celním řízení zastupovat Českou poštou, což bude nejčastější případ, musí k ceně zboží připočítat poplatek za službu celní deklarace. Ten činí 200 korun, a navíc se započítává do základu pro výpočet DPH. I když od poloviny příštího roku by se mohl o něco snížit.

Do výpočtu DPH se započítává, zaprvé, vlastní hodnota zboží, v našem případě tedy zhruba oněch 262 korun, zadruhé poštovné, které však v případě čínských e-shopů zpravidla plně dotuje čínská vláda, zatřetí clo, pokud je vyměřeno (i od 1. července 2021 bude vyměřeno pouze u zboží v hodnotě nad 150 eur), a konečně, začtvrté, právě služba celní deklarace.

To znamená, že od 1. července 2021 uvedený zákazník, který nyní platí 262 korun, zaplatí za to samé zboží 559 korun.

To proto, že k 262 korunám bude třeba připočíst poplatek za celní deklaraci ve výši 200 korun a ze vzniklého základu 462 korun pak vypočítat 21procentní DPH, jež odpovídá zhruba 97 korunám. Ze den na den tak cena příslušenství k mobilu z čínského e-shopu vzroste o 113 procent, tedy z 262 na 559 korun.

Kromě těch, kteří se letos opozdí s nákupem dárků pod stromeček, si v důsledku prodloužení osvobození od DPH oddechnou také pracovníci České pošty. Jen loni dorazilo do ČR z Číny 36 milionů drobných zásilek bez daně a cla. Nyní poštovní pracovníci podávají celní prohlášení na zhruba 500 zásilek denně, po skončení zmíněného osvobození budou toto prohlášení podávat na až 30 tisíc zásilek denně. V tomto ohledu jim tedy může přibýt práce hned šedesátinásobně. Již tak zavalení pošťáci tudíž budou ještě zavalenější.

Ne zcela dostačující úlevou jim může být alespoň to, že s ukončením osvobození se čínské zboží řadě Čechů přestane vyplácet, takže zásilek z Číny oproti nynějšímu stavu ubude.

Lukáš Kovanda, Ph.D.

Národní ekonomická rada vlády (NERV)

Hlavní ekonom,