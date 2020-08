Virgin Galactic jako tip pro ty, kdo zkoušejí "trefit" další Teslu

Společnost Virgin Galactic má nakročeno ke komerčním "výletům" do vesmíru, nově ale možná shání kapitál na něco, co má potenciál změnit pravidla hry v osobní letecké přepravě. A na firmu sází muž, který promění ve zlato prakticky vše, na co sáhne. Investoři s dlouhodobějším uvažováním by proto měli mít společnost Virgin Galactic na svém pomyslném watchlistu, uvedl v rámci pravidelného expertního výhledu investiční stratég Filip Kejla z WOOD & Company.

