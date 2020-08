Fakultní nemocnice Olomouc rozšiřuje od 13. srpna provozní dobu odběrného místa na vyšetření COVID-19

V souvislosti s aktuálními opatřeními pro cestování do Řecka reaguje Fakultní nemocnice Olomouc na zvýšený počet zájemců z řad samoplátců o vyšetření na onemocnění COVID-19 . Od 13. srpna 2020 proto rozšiřuje provozní dobu svého odběrového místa. To bude nově otevřeno ve všední dny od 7.30 do 15 hodin (pro samoplátce v časech 11.00 – 12.00 a 12.30 – 15.00) a také o sobotách mezi 8. a 12. hodinou (výhradně samoplátci).

„V tuto chvíli jsme jediné zdravotnické zařízení v Olomouckém kraji, které zajišťuje vyšetření na COVID-19 pro zájemce z řad samoplátců. V souvislosti s novými opatřeními řecké strany jsme okamžitě zaznamenali zvýšený zájem o tyto testy. Protože chceme veřejnosti vyjít vstříc, snažíme se v rámci našich možností v co největším rozsahu rozšířit provozní dobu odběrového místa,“ říká náměstkyně nelékařských oborů FN Olomouc Ing. Bc. Andrea Drobiličová.

Od čtvrtku 13. srpna včetně tak bude odběrové místo v olomoucké fakultní nemocnici, které se nachází v budově F (boční vchod), v provozu ve všední dny od 7.30 do 15 hodin (polední přestávka 12.00 – 12.30) a pro samoplátce také o sobotách mezi 8. a 12. hodinou. Pro indikované pacienty (odeslané s podezřením na onemocnění COVID-19 například praktickým lékařem či Krajskou hygienickou stanicí) je ve všední dny vyhrazena doba od 7.30 do 11 hodin, od 11 hodin pak mohou přicházet samoplátci. V jejich případě je však nadále nezbytné vždy využít rezervačního systému na stránkách https://fn-ol.reservio.com/ a nahlásit se předem na volný termín. „Cestující do Řecka si pak s sebou nově vedle platební karty k uhrazení ceny vyšetření musejí vzít i cestovní doklad, s nímž budou do Řecka vyrážet. Jeho číslo je totiž povinnou součástí lékařského potvrzení, které je řeckou stranou požadováno,“ upozorňuje Ing. Drobiličová.

Lidé, kteří vyrážejí do Řecka, musejí od 17. srpna 2020 předložit na řecké hranici negativní výsledek molekulárního PCR testu na COVID-19, který nesmí být starší 72 hodin od doby odběru vzorku a musí být doprovázen potvrzením negativní diagnózy v anglickém jazyce. Tato povinnost se vztahuje na pozemní cesty i přílety z České republiky včetně tranzitů ve třetí zemi.

Zdroj: Fakultní nemocnice Olomouc