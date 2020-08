Informace o sebevraždách vždy budí zvýšenou pozornost, a to i přesto, že v rozdělení úmrtí podle příčin tvoří sebevraždy jen malé procento z počtu zemřelých. V roce 2019 byla v Jihomoravském kraji jako příčina úmrtí uvedena sebevražda u 155 osob. Polovina sebevrahů zvolila smrt oběšením.

V Jihomoravském kraji v roce 2019 zemřelo celkem 12 190 osob. Nejvíce z nich, a to 5 393, zemřelo na nemoci oběhové soustavy (44,2 % z celku), druhou nejčastější příčinou byly novotvary (3 086 zemřelých, tj. 25,3 % z celku). Bylo zde ale i 155 osob, které ukončily svůj život dobrovolně, podíl sebevražd tak tvořil 1,3 % z počtu zemřelých. Počet sebevražd v kraji meziročně poklesl o 8 případů. Mezi sebevrahy bylo v minulém roce 126 mužů a 29 žen. Nejvíce sebevrahů bylo v Brně-městě, a to 56, nejméně v okresech Břeclav a Vyškov (shodně 11 případů). V relativním vyjádření, které zohledňuje počet obyvatel v daném území, ale byla nejvyšší sebevražednost v roce 2019 v okrese Blansko, kde na 100 000 obyvatel připadlo 17,4 sebevrahů.

Za 10 let bylo v Jihomoravském kraji spácháno 1 582 sebevražd (1 294 mužů a 288 žen). Očekávaně i v desetiletém úhrnu nejvíce sebevrahů pocházelo z Brna-města (489), nejméně pak z okresu Vyškov (117). V relativním vyjádření z úhrnu sledovaných 10 let bylo nejvíce sebevražd spácháno na Hodonínsku (ročně v průměru 15,8 sebevražd na 100 tisíc obyvatel) a nejméně v okrese Znojmo (12,3 sebevražd na 100 tisíc obyvatel).

Tab. 1 Sebevraždy v okresech Jihomoravského kraje

Bylo uvedeno, že mezi zemřelými vlastním přičiněním je mnohem méně žen, v uplynulých 10 letech tvořily 18,2 % z počtu sebevrahů. Z okresů kraje byl nejvyšší podíl žen v letech 2010 až 2019 zaznamenán v okrese Brno-město (19,8 %), nejnižší v okrese Hodonín (15,9 %). Vyjádření rozdílu v sebevražednosti mezi pohlavími je v relativním vyjádření úhrnu 10 let ještě výraznější. Na 100 tisíc žen totiž připadlo pouze 4,8 sebevražedkyň, ovšem na 100 tisíc mužů již 22,5 sebevrahů. Z okresů kraje jsou nejvyšší přepočtené hodnoty u mužů v okrese Hodonín (26,9), u žen v okrese Blansko (5,7) a nejnižší pak u mužů v okrese Znojmo (20,2) a u žen v okrese Brno-venkov (4,1 sebevrahů na 100 tisíc osob).

Za 26 let, které jsou uvedeny v grafu 1, bylo v kraji spácháno 3 982 sebevražd (3 279 mužů a 703 žen). Nejvíce sebevražd bylo evidováno v roce 2013, a to 183, nejvíce mužů spáchalo sebevraždu v roce 1995 (153), nejvíce žen v roce 2000, a to 40.

Graf 1 Sebevraždy v Jihomoravském kraji v letech 1994 až 2019

Z podkladových souborů za rok 2019 lze uvést i další vybrané údaje. Např. z pohledu věkové skladby 29,7 % sebevrahů v kraji bylo ve věku 41 až 55 let (46 osob). V členění na pětileté věkové skupiny byly nejpočetněji zastoupeny 3 skupiny, každá s počtem 16 případů - 41 až 45 let, 46 až 50 let a 71 až 75 let. V Jihomoravském kraji bylo v roce 2019 i 13 sebevrahů ve věku do 25 let, z opačného konce věkového spektra pak 12 sebevrahů ve věku 81 a více let.

Nejvíce sebevražd bylo v kraji spácháno v červenci, a to 18, v měsících březen a květen bylo evidováno 17 sebevražd. Naproti tomu v dubnu i v prosinci to bylo „jen“ 8 sebevražd.

Graf 2 Sebevraždy v Jihomoravském kraji v roce 2019

Nejčastějším způsobem provedení sebevraždy v roce 2019 v Jihomoravském kraji bylo oběšení (74 sebevražd, tj. 47,7 % z celku), následoval skok z výše (22 sebevražd), použití střelné zbraně (19 sebevražd), skok nebo lehnutí si „před pohybující se předmět“ (14 sebevražd) a úmyslné sebeotrávení (13 sebevražd).

V mezikrajském srovnání byl počet sebevražd v Jihomoravském kraji v roce 2019 nejvyšší, v přepočtu sebevražd na 100 000 obyvatel (13,0) byla hodnota mezi kraji 3. nejvyšší. Nejnižší počet sebevražd byl zaznamenán v Karlovarském kraji, relativní vyjádření udává, že nejvyšší úroveň sebevražednosti byla v Pardubickém kraji, na 100 000 obyvatel zde připadlo 14,8 sebevražd, a nejnižší v Olomouckém kraji (7,0 sebevražd na 100 000 obyvatel).

Graf 3 Sebevraždy v roce 2019 podle krajů

Kontakt:

Ing. Karel Adam

Krajská správa ČSÚ v Brně

e-mail: karel.adam@czso.cz

tel.: 542 528 172