Oslo Innovation Week 2020 - příležitost pro české startupy

11.08.2020 / 15:53 | Aktualizováno: 11.08.2020 / 16:10

I navzdory probíhající pandemii COVID-19 proběhne ve dnech 21. – 25. 9. 2020 v pořadí již 11. ročník Oslo Innovation Week (OIW2020). Cílem akce je propojovat subjekty ze soukromého i veřejného sektoru při hledání řešení současných globálních výzev a napomoci mladým firmám v získávání investic pro uvádění jimi nabízených produktů a služeb na trh. Motto letošního ročníku „It´s time to build“ napovídá, že snahou organizátorů bude zasadit jednotlivé akce probíhající v rámci OIW2020 do kontextu post-covidové doby a nabídnout pozitivní výhled do budoucna. Letošním specifikem bude plně virtuální průběh všech připravených akcí, workshopů a diskusí. Jedním z vrcholů celé akce bude video-prezentace stovky startupů před porotou a investory, tzv. „OIW 100 Pitches“. Na této platformě budou moci jednotlivé účastnící se subjekty prezentovat konkrétní komerčně využitelná řešení pro plnění cílů udržitelného rozvoje OSN v oblastech energetiky, zdraví, oceánů, FemTech a Smart Cities.