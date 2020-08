Krugman: Tržní rallye je živena obavou z promeškání zisků. Oživení nepřinese plošná podpora

Uznávaný ekonom a držitel Nobelovy ceny za ekonomii Paul Krugman míní, že probíhající akciová rallye je v podstatě mánií živenou obavami investorů z toho, že propásnou růst trhů a tím vytvořené zisky . Technicky se tento feomén označuje zkratkou FOMO (fear of missing out).Hlavní americký a světový akciový index S&P 500 tento měsíc roste již o cca 4% nehledě na pokračující růst počtu nakažených USA a ve světě obecně. Brokerské domy reportují silný růst počtu nově vytvářených obchodních účtů v souvislosti s tím, jak se retailoví investoři snaží kapitalizovat zisky akciového trhu.Podle Krugmana část investorů vstupuje na přehřátý akciový trh, protože v podstatě nemají jinou možnost vzhledem k propadu výnosů na dluhopisovém trhu. Mánii také živí vývoj velkých technologických firem, které vesměs z koronavirové krize těží na rozdíl od tradičních firem a sektorů potýkajících se naplno s negativními dopady celkového ekonomického zpomalení v zemi a globálním měřítku. Retail také věří v ekonomické oživení v Evropě a Asii přesto, že vývoj v USA nic takového nenaznačuje.Krugman souhlasí s razantními kroky centrálních bank v reakci na koronavirovou hrozbu nehledě na to, že někteří komentátoři záplavu nové likvidity označují za další silně růstový motiv pro akciové trhy.Podle Krugmana nemohl Fed udělat nic jiného, než efektivně zabránit vzniku případné finanční krize.Podle Krugmana se podmínky pro rychlé ekonomické oživení vytvoří tím, že se zákonodárci a vlády zaměří především na to, aby se virus dostal co nejrychleji pod kontrolu a to i za cenu omezení některých částí ekonomiky , jako jsou například bary. Mnohem větší škody totiž ekonomice jako takové mohou způsobit taková omezení jako uzavírky škol nebo nucené vypršení fiskální pomoci například v podobě mimořádné podpory v nezaměstnanosti Podle Krugmana by v současnosti bylo efektivnější a prospěšnější zaměřit podporu pouze na vybrané sektory či množiny obyvatel a ne "celoplošně".Velké infrastrukturní programy by měly být automatické. Rostoucí míra zadlužení není problémem. Větší obavy by mělo budit to, že investice budou příliš malé, než že budou příliš velké.