Objem prostředků spravovaných ESG fondy udržitelného rozvoje se poprvé dostal nad 1 bilión USD

Podle statistik Morningstar objem prostředků v ESG (environment, social and governance) fondech označovaných též jako fondy udržitelného rozvoje poprvé překročil hranici 1 biliónu USD a to poté, co do nich ve 2Q roku přibylo dalších 71,1 mld. USD Zájem o ESG fondy roste především v souvislosti s růstem fiskální a zákonné podpory vlád pro "zelené" projekty. Růst podpory souvisí především s potřebou vypořádat se s negativními dopady koronavirové krize na obecný ekonomický vývoj a snaha hledat "odolnější" investiční mechanismy a podnikatelské záměry.Pro rozvoj zájmu o ESG fondy v poslední době hovoří také růst jejich počtu a celkového záběru. Během 2Q se jejich počet zvýšil z 2 584 na 2 703. Trendem je také úprava již existujících fondů do potřebné podoby a formy. Během posledního kvartálu se takto přeměnilo cca 40 dřívějších projektů.Podle některých odhadů renomovaných investorů jako je například šéf investiční společnosti BlackRock Larryho Finka bude důležitost ESG fondů nadále narůstat. Strategie zaměřená na celkovou prospěšnost investiční strategie s důrazem na prospěch pro všechny dotčené bude v budoucnu stále úspěšnější.