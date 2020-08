Ropa roste díky známkám o zpomalující druhé vlně koronaviru

Ropa si přes léto udržela své pozice na zvýšených úrovních a Brent již atakuje 45 dolarů za barel, zatímco americká ropa WTI roste nad 42 dolarů za barel. Dokázala se tak otřepat s negativně vyhlížejícího sentimentu, který opět ohrožoval poptávku po ropě v tandemu s rostoucí nabídkou. Americký dolar však zastavil svůj propad a ropa může být nyní citlivější citlivější na tlak ze strany prodejců. Kde se do konce srpna může cena ropy pohybovat?

Cena ropy opustila několikatýdenní pásmo

Několik týdnů se americké ropě WTI i severomořskému Brentu nedařilo překonat pásmo, které držel zkrátka nejistý fundament. Rekordní produkční škrty ze strany kartelu OPEC+ pomohly, aby se trh stabilizoval. Poptávka však byla stále v hlubokém útlumu a například letecká doprava zdaleka není na úrovních před pandemií. Od začátku léta však začaly přicházet další hrozby pro pomalu obnovující se poptávku. Nové případy koronaviru v USA, ale i v ostatních zemích ohrožovaly ekonomické oživení, kde zároveň nadále setrvává riziko možného zavedení plošných restrikcí.

Zároveň OPEC začal od srpna na trh pumpovat o 1,5 milionu barelů více, což se nezdálo být pro křehký trh to nejlepší řešení k jeho postupné stabilizaci. Nakonec to však vypadá, že se ropa ze všeho otřepala a díky dolaru dokonce překonala onu dlouhodobou konsolidaci. Právě americký dolar se s největší pravděpodobností podepsal pod udržením aktuálních úrovní na ropě, jelikož oslabil na nejnižší úrovně od května 2018. Právě dolar by však mohl částečně napovědět, kam se trh vydá v dalších týdnech.

Vliv amerického dolaru

Podle všeho se totiž zdá být trochu přeprodaný a investoři si ho už ani nevybírají jako hedge při rizicích. Kdykoliv však může na rizikových aktivech přijít korekce a peníze velkých hráčů se opět přesunou do hotovosti. Aktuálně na dolaru sledujeme korekci, která je spíše technická a podpořily jí lepší data z amerického trhu práce. Případné pokračování korekce, které je podle všeho pravděpodobné, by mohlo situace na ropě trochu změnit. Ropa by se náhle stala mnohem citlivější na zprávy zásob z USA, nebo novinky ohrožující poptávku a nabídku po ropě.

Možný další scénář

Ve Spojených státech a v Evropě můžeme sledovat pokles v růstu nově nakažených koronavirem. To alespoň prozatím oddaluje možnost plošných restrikcí, které by ohrožovaly zotavení trhu. Tvrdá ekonomická data by do konce měsíce neměla trh příliš ovlivnit a vše tak stojí a padá na zásobách z USA a vývoji dolaru. Právě proto zde není příliš prostor pro výraznější růst, ale ani pro pokles. Rizika jsou rovnoměrně rozložena na obě strany a americká ropa WTI by mohla nejspíše vytvořit nové cenové pásmo s klíčovými úrovněmi mezi 41 a 44 dolary za barel.