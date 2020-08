TikTok jako tučný úlovek pro Microsoft

Špatné zprávy pro banky

Výnosy z technologií příjemně překvapily

Správná chvíle pro vstup Microsoftu

Po celou dobu, co zuří obchodní konflikt mezi USA Čínou , tvrdíme, že se z něj postupně stává nová „ studená válka“ a že jde prakticky o boj o technologie, který dá na internetu přirozeně vzniknout dvěma „systémům“. Poté, co Trumpova administrativa zakázala v USA TikTok, snaží se jeho vlastník ByteDance nějak zachránit své podnikání ve Spojených státech . Navrhuje vytvoření samostatné entity, ta by však měla nadále provozní vazby s čínským vlastníkem, a tomu se americká kontrarozvědka snaží zabránit. Proto se Microsoft snaží vyjednat dohodu, jejímž prostřednictvím by získal podnikání TikToku v USA , Kanadě, Austrálii a na Novém Zélandu a kterou by chtěl podepsat nejpozději 14. září. Podle zprávy agentury Reuters si ByteDance cení TikToku na 50 miliard dolarů , a pokud by Microsoft získal jeho podnikání ve čtyřech uvedených zemích, jednalo by se patrně o značnou část této hodnoty; jen amerických uživatelů je zhruba 100 milionů. V posledních letech získal Microsoft díky akvizicím Minecraftu a LinkedInu aktiva i mimo svůj hlavní obor podnikání, tedy operační systémy a cloudy. Podle nás by toto mohl být vcelku zásadní krok, protože Microsoftu očividně chybí silnější postavení v oblasti sociálních sítí a internetových médií a TikTok by mu pomohl dosáhnout pozice, v níž by se mohl stát hrozbou pro Facebook Google . Když Facebook převzal Instagram, byl tento krok označován za příliš nákladný, ale zpětně jej Facebook hodnotí jako geniální tah. Podobně může pořádně zamíchat kartami i případná akvizice TikToku – oblast internetových médií se bude dál rozšiřovat a Microsoft se potřebuje mít o co opřít.