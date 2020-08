Výsledky NN Group za 1H20: Silná pozice a výsledky navzdory ekonomické situaci

Robustní kapitálová pozice

Prohlášení generálního ředitele NN Group Davida Knibbeho:

V prvních šesti měsících roku 2020 uzavřela NN Bank téměř 15 tisíc nových hypoték v celkovém objemu 4,4 miliardy eur oproti 12,5 tisícům hypoték o hodnotě 3,7 miliardy eur v první polovině roku 2019 . Celková aktiva ve správě v NN IP vzrostla na 285 miliard eur ve srovnání s 276 miliardami eur na konci roku 2019 . Náš správce aktiv získal v prvním pololetí do správy čistá aktiva třetích stran ve výši 3,5 miliardy eur , zejména díky investicím s pevným výnosem a investování do diverzifikovaného portfolia, ale také díky jeho hypotečního fondu omezeného na investice do bydlení v Nizozemsku. Pandemie pochopitelně podrobila zatěžkávací zkoušce NPS (míru loajality zákazníků), zatímco spokojenost našich zaměstnanců výrazně vzrostla. Zaměstnanci přitom sami uvádějí, že si cení opatření přijatých společností k zajištění jejich zdraví a usnadnění práce z domova.

Během červnového Dne kapitálových trhů jsme představili naši strategii a nové cíle pro celou skupinu i jednotlivé obchodní segmenty. Naším cílem je vytvářet hodnotu pro všechny naše partnery. Šíře naší společenské odpovědnosti se odráží v našich nefinančních cílech, jako je například urychlení přechodu na nízkouhlíkové hospodářství – i my investujeme do technologií, které umožní snížit emise CO2 na nulu do roku 2050 . Tento závazek vyhovět závěrům Pařížské dohody o klimatu navazuje na naše dřívější kroky, jako je strategie postupného vyřazování investic do těžby koksovatelného uhlí do roku 2030 , analýza naší uhlíkové stopy a analýza scénářů souvisejících se změnou klimatu. Ke konci června 2020 činil podíl našich spravovaných aktiv, kde investiční proces zohledňuje životní prostředí, kulturu řízení a sociální otázky (ESG), celých 71 procent.