Babiš si nepřeje vyšší dluh, než jaký vytvořil Kalousek, a navíc pozorně naslouchá důchodcům. I proto je čerpání z programu COVID III pomalé, celý by se vyčerpal za 22 le

Za první dva měsíce plného provozu programu COVID III, od začátku června do 31. 7. 2020 , z něj firmy reálně čerpaly prostředky v objemu 3,83 miliardy korun . Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnila Česká národní banka . To odpovídá 0,77 procenta jeho celkové „palebné síly“, tedy celkového potenciálně využitelného objemu, jenž činí 495 miliard korun

Pokud by se tempem prvních dvou měsíců čerpaly prostředky z programu COVID III i v nadcházející době, vyčerpal by se za necelých 22 let. Jedná se samozřejmě o hypotetický příklad, který nicméně ilustruje, že čerpání z programu je stále pomalé a zaostává za očekáváním.

Klíčovým cílem premiéra Andreje Babiše je to, aby celková úroveň veřejného zadlužení v poměru k hrubému domácímu produktu ČR nepřekročila úroveň z doby, kdy počátkem roku 2014 coby novopečený ministr financí přebíral státní kasu. Tehdy činil veřejný dluh ČR 44,9 procenta HDP , což je údaj za rok 2013. Současný expertní konsensus má za to, že při nynějším rozsahu podpůrných opatření nepřekročí ani v příštích letech úroveň 41 procent HDP . Té by měl dosáhnout v roce 2022 , ale pak už opět klesat. Pod úroveň 40 procent by se měl dostat v roce 2024.