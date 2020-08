ČNB mění svůj výhled - komentář Fincentrum & Swiss Life Select

Zraky analytiků se minulý týden upíraly hlavně k dosaženým výsledkům v průmyslovém sektoru. S nadějí se vyhlíželo především zlepšení v automobilovém průmyslu. Ten přitom představoval jednu z hlavních příčin, proč nás organizace OECD zařadila mezi pětici potenciálně nejvíce zasažených ekonomik. „Červnová čísla jistě dala důvod k mírnému optimismu, když z meziměsíčního srovnání jasně vyplývá postupné zotavování domácí průmyslové produkce. Oproti květnu vzrostla o 13,4 %. Řadu ekonomů tak výsledek mile překvapil. Pozitivní vývoj potvrzuje i meziroční srovnání. Zatímco krizový dubnový vývoj hovořil o propadu -33,7 %, v červnu se dokázal průmysl vyšplhat na -11,9 %,“ komentuje vývoj Richard Bechník, investiční analytik Fincentrum & Swiss Life Select.





Automobilky chytají druhý dech

K dobrému výsledku přispělo oživení v automobilovém průmyslu, jehož výroba oproti květnu vzrostla o 42 %. Současně daný sektor výrazně pomohl přebytku zahraničního obchodu, který díky rostoucímu exportu dosáhl 34,1 miliardy CZK.

„Každopádně nejsou na místě přehnaná očekávání. Při kumulativním pohledu na celý půlrok meziročně výroba automobilů poklesla o 27 %. Se započtením července dopadlo uplynulých sedm měsíců obdobně i na prodeje nových aut, kdy v meziročním srovnání vidíme pokles o 23,6 %. Navíc, i když výsledky posledních měsíců poukazují na trend zlepšování, velká část ekonomů počítá i nadále do druhého pololetí s nejistým vývojem,“ řekl Richard Bechník, investiční analytik Fincentrum & Swiss Life Select.





Rozevřené nůžky ve službách

Důležité byly rovněž výsledky ze sektoru služeb, který čelil výrazným ztrátám v důsledku přijatých opatření a omezení přeshraničního pohybu. I když se situace lehce zlepšuje, úbytek zahraniční klientely je stále citelný. Červnové tržby za celý sektor jsou v porovnání s předkrizovým únorem, v průměru, stále o téměř 20 % níže.

Vzhledem k širokému rozpětí dopadů na jednotlivá odvětví ve službách; průměr zdaleka nevystihuje ty nejvíce zasažené. Cestovní kanceláře byly v červnu téměř 80 % pod únorovými tržbami, letecká doprava pocítila výpadek více jak 80 % tržeb. Propad cestovního ruchu zasáhl stejnou měrou i ubytovací služby. Během druhého čtvrtletí jich využilo meziročně o 82,9 % méně hostů. Pokles počtu ubytovaných cizinců a jejich strávených nocí odpovídá propadu o 96 %. Na druhém konci pořadí největší odolnost vykazovaly IT, kurýrní služby nebo telekomunikace.





ČNB volí spíše opatrný přístup

Česká národní banka minulý týden aktualizovala ekonomickou prognózu. Pro rok 2020 lehce zhoršila výhled budoucího vývoje HDP na -8,2 % z květnových -8 %. Ve výsledku očekává větší ekonomický pokles ve druhém kvartálu, než zveřejnil Český statistický úřad. Zhoršení výhledu ovlivnila očekávání menších investic. U státních stimulů na podporu ekonomiky letos počítá s kontribucí k HDP v podobě 1,7 %, příští rok to ale už bude -1,2 %.





Inflace má být mnohem vyšší

Současně ale ČNB zvýšila očekávanou míru inflace pro aktuální rok, a to na 3,3 % z původně predikovaných 2,4 %. Zde tedy vidíme poměrně znatelný nárůst. Protiinflačně by přitom měl působit silný kurz, a to do konce roku ve výši 26,7 CZK/EUR oproti květnovému předpokládanému kurzu 27,5 CZK/EUR. Proinflačně by pak měly působit rostoucí obchodní marže, vyšší ceny pohonných hmot a pokračující růst cen potravin.

S ohledem na neočekávaně silný měnový kurz, výhled poměrně vysoké inflace a setrvání nejistot týkající se budoucího vývoje, predikuje ČNB stabilitu úrokových sazeb s následným růstem od druhé poloviny roku 2021.

„Pokud jde o budoucí vývoj českého exportu, zajímavá data přicházela minulý týden i ze zahraničí. Červnový stav průmyslu nabídlo, pro nás, ekonomicky důležité Německo. Jeho výsledky se velice podobaly našim, když v meziročním srovnání umazalo ztráty na aktuálních -11,7 %. Z USA zase přišla červencová data z trhu práce. Místní nezaměstnanost pokračovala v klesajícím trendu, když za poslední měsíc hlásí podíl nezaměstnaných na úrovni 10,2 %, což příjemně předčilo očekávání trhu,“ uvádí ve svém komentáři Richard Bechník, investiční analytik Fincentrum & Swiss Life Select.