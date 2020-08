ČEZ: Výsledky nad odhady, zvýšení celoroční projekce (Komentář k výsledkům hospodaření)

ČEZ dnes ráno reportoval výsledky za druhé čtvrtletí tohoto roku, které jsou na zisku EBITDA lepší ve srovnání s konsensem analytiků. EBITDA je 12,8 mld. CZK (-5,5 % y/y, konsensus 12,4 mld. CZK) při tržbách 49,2 mld. CZK. Upravený čistý zisk pak dosáhl 2,5 mld. CZK. Výsledky jsou nicméně meziročně horší, vzhledem k slabší poptávce vyplývající z restriktivních opatření spojených s nákazou covid-19. To nedokázaly kompenzovat ani vyšší realizační ceny elektřiny. Jednoznačně pozitivní skutečností je zvýšení celoročních cílů, což indikuje vysokou dividendu. Celkově jsou pro nás reportované výsledky pozitivním překvapením.

Klíčové trendy v hlavních segmentech: (1) V segmentu Tradiční energetika vyrobil ČEZ 12,7 TWh, což je pod produkcí loňského roku (14,2TWh). Za tímto poklesem je zejména pokles výroby v uhelných elektrárnách kvůli delším odstávkám. Nižší výroba v uhelných zdrojích souvisí také s růstem ceny emisních povolenek, které ovlivnily složení produkčního mixu. Mírně klesla také výroba v jaderných elektrárnách (delší odstávky). Naopak produkce v paroplynové elektrárně a v přečerpávacích elektrárnách vzrostla, to ale výše zmíněný pokles nemohlo kompenzovat. Vzhledem k důvodům uvedeným výše snížil ČEZ opět cíl pro celoroční produkci v tradiční energetice na 59,3 TWh z 61,8. (2) V segmentu Nová energetika by za celý rok měl ČEZ vyrobit 2,4TWh, to je mírně vyšší než předchozí odhad 2,3TWh. (3) EBITDA dosáhla za druhéčtvrtletí 12,8mld. CZK (-5,5% y/y). To mírně překonalo konsensus trhu, který počítal s 12,4mld. CZK. Situace spojená s pandemií neměla překvapivě velký dopad na distribuci. Nicméně podstatně dopadla na segment Těžba. Kdy poklesem poptávky došlo k propadu těžby. (4) Čistý zisk dosáhl 0,5mld. CZK (-85% y/y). Meziroční pokles je dán vyššími odpisy a opravnými položkami k aktivům v Rumunsku, Bulharsku a Polsku (cca 2 mld. CZK). Upravený čistý zisk, který slouží jako základna pro výpočet dividendy, pak činil 2,5 mld. CZK (-35% y/y).

Zadlužení: Čistý dluh dosáhl 153,7mld. CZK. To představuje poklesz 167,9 mld. CZK, který měl ČEZ na konci prvního kvartálu2020. Zadlužení měřené poměrem čistý dluh / EBITDAse snížilo na 2,4x z 2,6x.

Výhled managementu: Vedení společnosti zvýšilo své projekce na celoroční výsledky. Zisk EBITDA by měl být v rozmezí 62-64 mld. CZK (předchozí 61-64 mld. CZK). Upravený čistý zisk by nově měl vzrůst na 21-23 mld. CZK z předchozích 19-22 mld. CZK. Rozdílem je jednorázový pozitivní vliv díky úrokům z prodlení vztahující se k darovacím daním na emisní povolenky. Tento upravený čistý zisk bude sloužit jako základna pro výpočet dividendy. To slibuje hrubý dividendový výnos téměř 9 % (při 100 % výplatě) a dividenda v absolutní hodnotě by měla překonat 40 CZK na akcii (letos vyplaceno 34 CZK).

Potenciální dopad na naše odhady a naše doporučení: Reportovaná čísla jsou lepší než naše očekávání, která patřila k nejnižším na trhu. Ale rozdíl není velký. Rizika související s dostavbou jaderné elektrárny jsou z našeho pohledu minimální. Vláda by měla v Bruselu projednat smlouvy, které v případě realizace projektu dávají ČEZu možnost put opce (prodej státu) a navíc zaručují výkupní ceny elektřiny vyrobené v nové jednotce. Investice spojené s výstavbou nového jaderného zdroje budou v příštích 10 letech zanedbatelné, a to v celkové částce 2,5 až 4,0 mld. CZK. Naší cílovou cenu a doporučení necháváme nyní beze změny na úrovni 621 CZK s doporučením Koupit.

Hlavní rizika: Neplánované odstávky konvenčních elektráren a pokles ceny elektřiny.

Očekávané události: