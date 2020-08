Wall Street 11.8. - po růstovém úvodu přišla první prodejní korekce po 8 dnech, hlavním důvodem je propad technologií a Bidenova nominace na post vicepremiéra

US akciové trhy po růstové první polovině dne nabraly později v průběhu dne záporný směr vývoje a ve finále poprvé po 8 růstových seancích ztrácely. Hlavním negativním motivem byl prohlubující se odklon od hlavních technologických titulů.Pozitivně v první polovině dne působily zprávy z Ruska , které ústy prezidenta Putina oznámilo, že jako první na světě disponuje vakcínou proti onemocnění Covid-19 Investoři stále zvažují šance na případné druhé kolo fiskální podpory. Ministr financí Mnuchin včera oznámil, že administrativa je připravena na další vyjednávání s opozicí o podobě a rozsahu podpory. Lídr senátní majority Mitch McConnell včera uvedl, že doufá v dosažení dohody v průběhu tohoto týdne.Podle některých komentářů investoři věří v dosažení finální dohody, což by mělo být pro akciové trhy pozitivní.Za negativním obratem trhů by mohlo stát také oznámení demokratického kandidáta na post prezidenta Joe Bidena, že na pozici viceprezidenta nominuje senátorku za Kalifornii Kamalu Harrisovou. fakt, že se jedná o první kandidátku na takovou funkci černé pleti by mohla výrazným způsobem podpořit Bidenův úspěch v černošské komunitě. Možná změna na prezidentské pozici je dlouhodobě vnímána jako negativní motiv pro akciové trhy.