El-Erian (Allianz): Hlavním rizikem pro růstovou rallye je možná vlna firemních bankrotů

Hlavní ekonom Allianz Mohamed El-Erian míní, že hlavním rizikem pro současnou akciovou růstovou rallye je především případná vlna firemních krachů související s koronavirovou krizí. Tento motiv bude mít větší váhu než případný další růst napětí mezi USA Čínou nebo probíhající politické rozmíšky.Podle El-Eriana pramenila růstová rallye v posledních týdnech především z technických faktorů, jež byly příznivě naladěny a vyzývaly investory k dalšímu vstupu do nákupních pozic nehledě na zhoršující se koronavirové statistiky a další potenciálně negativní či nepříznivé fundamentální faktory.Podle El-Eriana je pravděpodobné, že podpůrný efekt technických indikátorů časem vyprchá. Nějaký čas se ale ještě udrží.El-Erian vyjádřil obavu z možných strukturálních změn, které koronavirová krize mohla vytvořit, jež by mohly způsobit vlnu firemních bankrotů . Ty by mohly přijít především v souvislosti s krátkodobou likviditou případně s problémy dlouhodobé solventnosti. Ekonomika každopádně potřebuje obnovit svůj předchozí růst.