Akcie ČEZ po oznámení pololetních výsledků rostou, trh je však hodnotí smíšeně

Příznivé jistě je, že koromavirová krize letos nezanechala na hospodaření společnosti tak výrazný šrám, jak se předpokládalo na jaře. To je vývoj symptomatický pro širší tuzemskou ekonomiku, včetně jejího trhu práce : jarní obavy se zatím nepotvrzují. To však neznamená, že se nemohou naplnit na podzim. Vedení ČEZ však zjevně počítá s tím, že i kdyby se tak stalo, celoroční hospodaření firmy utrpí méně, než se během vrcholné koronavirové krize čekalo.

Slabší dopad koromavirové krize na ČEZ ovšem má své meze. Nižší poptávka, zapříčiněná koronavirovou krizí, se promítla do nižšího objemu produkce a do nižších tržeb z distribuce a těžby. To, že ČEZ zlepší svůj výhled pro letošní rok jak v oblasti hrubého provozního zisku (EBITDA), tak zisku čistého, trh víceméně očekával, takže v kursu akcií už je dnes potvrzený relativně příznivý vývoj do značné míry započítán.