Microsoftu se krátí lhůta pro převzetí TikToku. Zájem má možná také Twitter

Pomalu se krátí lhůta pro Microsoft (-2%) na převzetí TikToku, který by se pro firmu mohl stát růstovým prvkem. Akvizice by však přinesla i určitá rizika. Nyní se zdá, že největším problémem/rizikem je to, jak by Microsoft mohl v aplikaci regulovat problémový obsah, který je v poslední době citlivou záležitostí například pro Facebook (-2%) nebo Twitter (+1%). Samotný Twitter pak nedávno oznámil, že by měl o populární aplikaci také zájem, ovšem jeho finanční síla je značně menší.