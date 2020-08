Důvěra investorů v evropskou ekonomiku pokračovala v růstu (Komentář)

Důvěra investorů v evropskou ekonomiku podle indexu Sentix v srpnu znovu vzrostla, a to více než se čekalo. Další zlepšení je patrné především s ohledem na hodnocení současné situace, kdy investoři kladně hodnotí dosavadní vývoj měsíčních indikátorů, které ukazují na rychlejší oživení evropské ekonomiky, než se původně čekalo. Jejich očekávání pro následující půl rok však zůstala oproti předchozímu měsíci zhruba beze změny. Lze předpokládat, že významný vliv zde měl opětovný nárůst nejistoty kolem dalšího vývoje koronavirové nákazy, v důsledku zvyšujícího se počtu nových případů po celém světě. I tak však investoři čekají, že oživení evropských ekonomik bude ve zbytku roku pokračovat. Důvěra investorů je teď zhruba na úrovni konce loňského roku. To však neznamená, že by byla nějak vysoká, neboť v té době se investoři také obávali o další vývoj evropské ekonomiky, a to zejména v důsledku celosvětového útlumu ve zpracovatelském průmyslu.

Koruna dnes posilovala, když se v odpoledních hodinách dostala zpět pod 26,20 CZK/EUR. Postupně tak umazávala mírnou ztrátu ze závěru minulého týdne. Vliv na to mělo obnovené posilování eura k dolaru. Na slabší dolar pravděpodobně působilo další vyostření sporu mezi Spojenými státy a Čínou. Po pátečním uvalení sankcí na čelní představitele Hongkongu ze strany USA, dnes k obdobnému kroku přistoupila také Čína. Odvetné opatření se dotkne jedenácti významných Američanů, včetně některých známých senátorů. Blízcí spolupracovníci prezidenta Trumpa by však na seznamu být neměli. V důsledku posilujícího eura k dolaru dnes zpevnil také zbytek regionu, tedy jak polský zlotý, tak i maďarský forint.