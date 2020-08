11,30 h. - US futures zatím nejisté, hlavní téma je pokračování fiskální stimulace

US akciové futures indikují nejistý start do nového týdne s pouze mírným růstem indexů DJIA S&P 500 a mírným poklesem technologického Nasdaqu.Hlavní pozornost se soustřeďuje na kroky prezidenta Trumpa , který direktivně prodloužil mimořádnou podporu v nezaměstnanosti v reakci na neschopnost zákonodárců naleznout dohodu o podobě dalšího fiskálního stimulačního rámce. Panuje přesvědčení, že nějaké podoby bude ve finále dosaženo, ale na druhou stranu se objevují stále častěji také kritické komentáře v tom smyslu, že podporu není možné protahovat donekonečna.Pozornost je také věnována dalšímu vývoji napětí mezi USA US akciové trhy v uplynulém týdnu zaznamenaly celkem silné růsty. DJIA si polepšil o 3,8%, širší S&P 500 2,5% a Nasdaq také kolem 2,5%.