Třetina britských zaměstnavatelů plánuje propouštění

Jeden ze tří zaměstnavatelů v Británii plánuje v tomto čtvrtletí snížit počet zaměstnanců, což podtrhuje nebezpečí na trhu práce, už tak ohroženého epidemií koronaviru. Až 40 % soukromých společností očekává, že bude muset propouštět, uvedl průzkum CIPD a Adecco Group, kterého se zúčastnilo více než 2000 zaměstnavatelů.

Růst mezd bude také utlumený. Očekáváný růst základní mzdy je 1 % oproti loňským 2 %. I přes to však zájem o nábor nových zaměstnanců roste, což naznačuje že plány zaměstnavatelů se mění a reagují na aktuální situaci.

Riziko masové nezaměstnanosti roste v britské ekonomice i přes to, že se začala pomalu zotavovat po měsících útlumu. Britská vláda od 2. srpna přestává s programem na podporu mezd zaměstnanců, který stál 33,8 miliardy liber (986 miliard Kč). I když mnoho podniků má stále problémy s výplatou mezd a financováním ostatních aktivit. Anglická národní banka minulý týden varovala, že nezaměstnanost se zvýší na 7,5 % do konce roku 2020.



Dle Gerwyna Daviese, vedoucího poradce pro trhu práce u CIPD, růst nezaměstnanosti teprve nastane, a to po skončení podpůrných programů od vlády. Toto bude pravděpodobně doprovázeno snížením mezd, které by podpořilo udržení ostatních pracovních míst. Dle Daviese očekává britskou ekonomiku velmi temný podzim.

Zdroj: Bloomberg