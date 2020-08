Jak vám kryptoměny pomohou ochránit úspory před negativními úrokovými sazbami

Vzhledem k tomu, jakým způsobem zamávala s celosvětovou ekonomikou pandemie Covid-19, nevypadá budoucnost globálních trhů zrovna růžově. Během několika pár měsíců byly narušeny dodavatelské řetězce, cestovní ruch se prakticky zastavil a gastro průmysl byl díky domácím karanténám a speciálním stavům také na bodě mrazu. Ekonomiku jednotlivých států však nenarušil virus, ale reakce vlád na vzniklou situaci. Ale buďte v klidu, stát vám pomůže. Sice za cenu masivního zadlužování, tiskem obrovského množství nových peněz a snižováním úrokových sazeb, ale zaplatí za to nejspíš až následující generace.

Může se však tento problém dotknout i nás? Inflace jednotlivých měn je v průměru mezi 2-3 % ročně od roku 1971, kdy americký prezident Nixon rozhodl o odklonu dolaru od zlatého standardu. Do té doby totiž tištěné dolary představovaly část zlata uloženého v bankovních trezorech a v bance jste za dolary mohli dostat zpět zlato, kterým byly kryty. Od té doby si centrální banky mohou se svými peněžními zásobami dělat prakticky co chtějí. Zmiňované 2-3 % ročně mimo jiné vyjadřují i míru, o kterou vaše peníze ztrácejí každoročně hodnotu. Nebo chcete-li, zboží a služby se pro vás každým rokem stávají dražšími o 2-3 %.





S příchodem koronavirové pandemie si vlády půjčují stále větší množství peněz a vytváří tak větší a větší národní dluh. Zároveň tisknou enormní množství ničím nekrytých peněz, čímž způsobují inflaci. A nyní některé z nich koketují s myšlenkou zavedení záporných úrokových sazeb, výjimkou nejsou ani Spojené státy. Záporné úrokové sazby budou mít na občany jeden zásadní efekt a tím je nové ohrožení jejich úspor, pomineme-li hrozbu inflace, která je tu již dávno s námi. Pokud však chcete svůj kapitál ochránit, začtěte se dále do našeho článku, kde přinášíme několik řešení za pomocí nové technologie, o které jste už nejspíš slyšeli. Tou technologií jsou kryptoměny. Pro pořádek si ale projdeme několik teoretických konceptů, ať se naladíme na stejnou vlnu.

Co jsou to úrokové sazby?

Jestliže čtete tento článek, předpokládáme, že tušíte, co to jsou úrokové sazby. Přesto vám uděláme krátký souhrn, ať víte, o čem píšeme v následujících řádcích. Úrokové sazby jsou procenta, která získáte za váš vklad nebo naopak která zaplatíte z hodnoty vaší půjčky. Vždy když si v bance půjčíte nějaké prostředky nebo nakoupíte za svou kreditní kartu, hromadíte dluh, který bude nakonec muset být splacen, a to i s úroky. Úrokové sazby se mohou lišit a mohou přesáhnout klidně i 30 % ročně u nezaplaceného dluhu na kreditní kartě. Pokud jste například utratili na začátku roku z kreditní karty 1000 Kč, na konci roku již dlužíte 1300 Kč, pokud jste tento zůstatek neuhradili v období odkladu, které je obvykle 30 dní. Nenahání vám to hrůzu?!



Pokud jde o spoření, většinou v bance dostanete na spořícím účtu jen velmi nízkou úrokovou sazbu. Dnes se úroky na „spořáku“ v Čechách pohybují mezi 1-2 % ročně. Z uložené tisícikoruny vyděláte za rok 10-20 Kč, no není to krásné?! Banka tyto vaše vložené prostředky dále investuje a pracuje s nimi. A když se podíváte na rozdíl v procentní sazbě z půjčených peněz a z vkladů uvědomíte si, proč mají banky tak pěkná sídla a pobočky. Umí v tom zkrátka chodit!



Dokážete si představit situaci, kdy by nějaká banka zkrachovala? Třeba nějaká z větších tuzemských bank? Sice existují zákony, které ochraňují část našich vkladů u bank, technicky vzato však jsou prostředky uložené v bance majetkem dané banky. Tedy pokud jim je poskytnete.

Co jsou to záporné úrokové sazby?





Pravděpodobně jste už někdy slyšeli ve zprávách o záporných nebo také negativních úrokových sazbách. Všeobecně se to vysvětluje tak, že vám banka zaplatí za to, že si od ní půjčíte peníze. Hm…ale, i když je to technicky pravda, množství peněz, které byste si museli půjčit, aby se vám záporné úrokové sazby vyplatily, by pravděpodobně muselo být značné. Pravděpodobnost, že záporné úrokové sazby klesnou pod -1 %, není velká. Místo toho se budou úrokové sazby pravděpodobně udržovat co nejblíže u nuly (například na hodnotě 0,025 %).



I když se na první pohled zdá, že záporné úrokové sazby budou širokou veřejností vítány, opak může být pravdou. Občan s průměrným příjmem totiž na záporných úrokových sazbách spíše prodělá, a to z toho důvodu, že úrokové sazby na vklady a úspory budou také záporné, a to ještě mnohem více než úrokové sazby z půjček. Za držení peněz v bance budete vlastně potrestáni tím, že o část vašich prostředků přijdete. Dá se předpokládat, že se budou úroky v jednotlivých bankách lišit, a navíc se snad vytvoří nějaký stupňovitý systém, který ochrání ty nejchudší, aby se zabránilo dalšímu rozevírání nůžek mezi chudými a bohatými. Vláda moc dobře ví, že takovéto opatření (záporné úrokové sazby) bude mít dopad na běžného občana. A sice ten, že lidé budou utrácet, nikoli spořit, protože se jim to zkrátka nevyplatí. A to je přesně to, co vláda v době ekonomického zpomalení potřebuje. Utrácení, rozproudění ekonomiky, půjčky firem na různé typy investic pro inovace a růst výroby, aby udržely krok s ostatními.



Pokud se po přečtení předchozích odstavců necítíte jako zastánci záporných úrokových sazeb, podívejte se s námi na alternativní možnosti, jak svoje finance proti nim zabezpečit. Ano, řeč bude o kryptoměnách, proto si v krátkosti popíšeme, jak fungují. Kryptoměny totiž platí jako efektivní konkurence k tradičním bankám, ale to se newsletteru z vaší banky samozřejmě nedovíte.





Kryptoměny – jak fungují a čím se liší od bankovních produktů

Než začneme o kryptoměnách, je nasnadě si připomenout, že tento článek je spíše informativní a neslouží pro vás jako rychlokurz finančního nebo investičního poradenství. V první řadě si udělejte svůj vlastní výzkum, před tím, než své peníze kamkoli vložíte. Toto berte jenom jako jednu část skládanky k tomu, abyste svoje těžce vydělané peníze ochránili za pomocí kryptoměn proti záporným úrokovým sazbám a inflaci. Proto vás tedy nastartujeme popisem, jak kryptoměny fungují a jak je máte chápat. A to, pokud možno v kostce, bez zbytečného balastu kolem.



Když se podíváte na bankovky téměř jakékoli měny, všimnete si malých čísel v rohu. To je sériové číslo a banky a vlády jej používají pro jejich sledování a jako ochranu proti padělání. Kryptoměny jsou v podstatě sériová čísla bez toho, aniž by byly někde fyzicky vytištěné a sdílené jsou mezi všemi uživateli v systému.



To je tedy popis kryptoměn v kostce. Kryptoměny mají také některé další funkce a charakteristiky, třeba neměnnost historie transakcí a zůstatků. Protože počítače neustále odkazují na záznamy ostatních o tom, kdo co má na svém účtu, jediným způsobem, jak byste mohli tuto historii přepsat, je vlastnit více než 50 % počítačů v síti a provést požadované změny. V současné době ale existují pouze v Bitcoinové síti miliony počítačů, které ověřují transakce. Hodně štěstí, pokud se je pokusíte hacknout všechny naráz!

Existuje více než 5500 kryptoměn, z nichž se většina řídí víceméně stejnými principy (nebojte se, ty důležité projdeme později). Důvodem, proč mají kryptoměny špatnou pověst, je to, že jsou spojeny s ilegální činností, jako je prodej drog a zbraní na darknetu. Mezi zločinci jsou totiž kryptoměny oblíbeny díky „anonymnímu“ designu.



V návaznosti na předchozí příklad se sériovými čísly na bankovkách se podívejte na svou debetní nebo kreditní kartu. Také na kartě najdete svoje číslo a dále potom svoje jméno a na zadní straně tajný kód. Banka má záznam, komu patří které číslo karty a při platbě vás dokáže identifikovat. Ve světě kryptoměn nemusíte poskytovat žádné svoje osobní údaje, abyste získali přístup ke kryptoměnové peněžence. Kryptoměnová peněženka je opravdu jen obyčejný bankovní účet, a to bez prostředníka kterým je banka a taktéž bez osobních údajů.



Zatímco dříve kriminálníci využívali Bitcoiny k nezákonným činnostem, nyní se stále více obrací ke kryptoměnám jako Monero nebo Zcash, které jim zaručí větší míru anonymity. Každým dnem se tedy využití Bitcoinů pro kriminální činnost snižuje na úkor zmíněných anonymních kryptoměn.



Když už víte, co jsou to kryptoměny, ukážeme vám několik způsobů, jak jejich prostřednictvím zabezpečit svoje finance před chamtivými bankami a jejich zápornými úrokovými sazbami.





Stabilní mince neboli stablecoiny





Pokud jste nováčkem v kryptu nebo máte jen povrchní znalosti, pravděpodobně jste slyšeli jen o Bitcoinu a možná o Ethereu. Ne všechny kryptoměny jsou stejné a ve skutečnosti existují různé druhy kryptoměn, které jsou obyčejnému člověku snáze pochopitelné a lépe známé. Stablecoiny jsou jedním z nich a nejsou tu s námi zdaleka tak dlouho jako Bitcoin. Rozhodně se jedná o vzrušující technologii posledních let, vývojáři kryptoměn se stablecoinům nebo chcete-li stabilním mincím, permanentně věnují a hned si řekneme ten hlavní důvod. Abychom zjistili, proč jsou tak důležité a proč se nedávno znelíbily některým vládám a regulačním orgánům po celém světě, musíme se vrátit o několik let nazpět.



Zkuste si představit, že se nacházíte v době, kdy Bitcoin byl v začátcích. Právě jste dosáhli 6000% zisku. Trh je velice nestabilní a pokud nechcete, aby se váš zisk zmenšil, musíte jednat rychle a Bitcoiny prodat. Jak to uděláte? S trochou štěstí najdete někoho ve vašem okolí, kdo od vás Bitcoiny koupí za tržní cenu a zaplatí vám v korunách nebo eurech. Asi si dokážete představit, že to nebylo vůbec jednoduché. V těch dobách jste neměli moc šancí, jak se před neustále se měnící cenou ochránit.

A teď přejděme k zmiňovaným stabilním mincím (angl. stablecoins). Tyto kryptoměny jsou kryty skutečnou měnou, jako jsou dolary nebo eura. Jsou to doslova digitalizované peníze. Věřte tomu nebo ne, ale některé společnosti vydávající stabilní mince jsou regulovány a pravidelně kontrolovány, aby se zajistilo, že stabilní mince, které vydávají jsou skutečně kryty vklady v bance. Asi nejlepším příkladem je USDC, stabilní mince vytvořená společností Circle, mateřskou společností pravděpodobně nejznámější americké kryptoměnové burzy Coinbase.



Pokud své peníze vložíte do důvěryhodné stabilní mince jako je USDC, nebudete sice za její držení získávat úrok jako na spořicím účtu, ale alespoň nebudete ztrácet peníze poklesem kurzu kryptoměny, kterou jste právě za USDC prodali. Nákup stabilních mincí sice může být za mírný poplatek, ale tady už si musíte sami spočítat, zda se vám to vyplatí víc než držet peníze v bance na účtu se zápornou úrokovou sazbou. Pořád budete vlastnit kryptoměnu, ale na rozdíl od Bitcoinu a dalších klasických kryptoměn se nebude neustále měnit dolarová hodnota vašeho vkladu.

Tokenizace drahých kovů

Přemýšleli jste někdy o nákupu zlata? Pokud ano, určitě jste již zaznamenali, že existují dva způsoby, jak si zlato pořídit. Tím prvním je nákup skutečného fyzického zlata. Tento způsob však skýtá dva problémy. Nejprve musíte najít bezpečné místo pro uložení vašeho zlata, řekněme nějaký trezor. Zadruhé si musíte být jistí, že toto zlato budete moci v budoucnu dále prodávat bez jakýchkoliv problémů. Pokud jste totiž vaše zlato koupili v nějakém malém zlatnictví na rohu, máte jistotu, že jste jej nakoupili v požadované kvalitě a za tržní cenu?



Obecně je dobré kupovat drahé kovy od renomovaných výrobců, díky čemuž bude později také jednodušší prodej daného zlata. Toto zlato je obvykle určeno právě pro podobné případy, tedy prodej individuálním investorům, u kterých se očekává, že zlato zase někdy časem budou prodávat.

Druhý způsob je zakoupit zlato prostřednictvím fondu obchodovaného na burze (ETF). Tím se odstraní potíže s hledáním úložiště, zároveň si můžete být jistí, že i následný prodej ETF bude mnohem snazší než prodej fyzického zlata. Zní to tedy výhodněji než první možnost, ale s tím problémem, že ve skutečnosti nevlastníte zlato, které jste si koupili. Obě varianty tedy mají svá úskalí a rizika.

No a v dnešní době, věřte tomu nebo ne, existuje třetí možnost nákupu drahých kovů. Za pomocí kryptoměny, která v sobě snoubí výhody z vlastnictví fyzického zlata a likvidity při prodeji zlata prostřednictvím ETF.

Stejně jako existují společnosti vydávající stabilní mince, existují také ​​společnosti jako Paxos nebo Uphold, které vydávají digitální verze drahých kovů. Zejména společnost Paxos je transparentní, regulovaná a pravidelně auditovaná. Prostřednictvím Paxos si můžete koupit v podstatě digitální certifikát pro určité množství zlata, který je fyzicky uloženo v trezoru Brinks v Londýně. U Paxos se můžete dokonce po zadání kódu zakoupené kryptoměny podívat, který kousek zlata je váš. A pokud vlastníte alespoň jednu cihlu zlata, můžete si ji nechat poslat k nějakému autorizovanému prodejci a vyzvednout si ji osobně!



Paxos si sice účtuje nějaké procento za nákup a prodej zlata, ale neúčtuje si žádné poplatky za skladování, na rozdíl od klasických úschoven zlata. Vaše zlato je navíc pojištěno díky Paxos Trust i proti případnému úpadku firmy Paxos. Je to vlastně geniální vynález a každý měsíc vznikají další a další společnosti, které se snaží dělat totéž s jinými drahými kovy, jako je stříbro nebo paladium. Vložení peněz do digitalizovaných drahých kovů může být tím nejlepším způsobem, jak chránit své úspory před zápornými úrokovými sazbami a inflací v moderní době.





Kryptoměny a spoření

Když jsme v článku zmiňovali spořící účty v bankách, platilo to pouze na fiat peníze, kterými jsou například koruny nebo dolary. Není to tak dávno, kdy se podobné služby vyskytují i na kryptoměnových burzách a platformách jako např. Binance, Nexo nebo Compound. Na nich můžete nechat svoje kryptoměny uložené a dostáváte z nich úrok. Ať už se rozhodnete uložit si svoje Bitcoiny, Etherea, nebo stabilní mince jako USDT, USDC nebo DAI, dostáváte úroky v rozmezí 1-10 % ročně v závislosti na dané službě a konkrétní kryptoměně. Tyto platformy a burzy dále půjčují vaše kryptoměny coby půjčky ostatním lidem v kryptoměnovém prostoru a ti je pak následně využívají, třeba na pákové obchody. Obvykle je vyžadována určitá úroveň předpisů KYC (Know Your Customer) nebo AML (Anti-Money Laundering), aby se zajistilo, že ti, kteří si vaše kryptoměny vypůjčí, s nimi hned někam neutečou.



Tyto služby už nyní nabízí desítky různých platforem. Ne všichni však mají stejnou pověst a důvěru jako třeba kryptoměnová burza Binance. Je proto nesmírně důležité provést si vlastní průzkum, zejména u těch, kteří nabízí lepší úroky, než je na trhu zvykem.

Ale i přes tato rizika možná není špatné si v této době, kdy banky neustále snižují úroky z vkladů vašich peněz, prozkoumat tyto alternativy. Byť vyšší úrok může znamenat vyšší riziko, v době, kdy tyto služby ještě nejsou využívány mainstreamem, se tento krok může v budoucnu ukázat jako dobrá investice.