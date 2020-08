Chaty a chalupy dramaticky zdražují, letos v nich dovolenou tráví více Čechů než jindy. S hypotékou mohou být potíže

I když ceny tuzemské dovolené jsou letos kvůli různým slevám poměrně velmi levné, pokud tedy daný člověk slev využije, přesto více Čechů než v minulosti tráví volné dny „u sebe“, ve vlastním. Totiž na chatě nebo chalupě.

V posledních letech dramaticky roste sháňka právě po chatách a chalupách. Tím pádem roste i jejich cena. Když se daný objekt loni na podzim prodával třeba za 1,5 milionu korun, teď už může stát kolem dvou milionů. Chaty a chalupy vskutku zdražují z roku na rok i o čtvrtinu. Cena chalupy v dobré lokalitě může převýšit cenu rodinného domu.

Zájem o chaty a chalupy trvá již několik let, koronavirová krize jej ještě umocnila. Třeba během letošního dubna mizely chaty a chalupy z nabídek realitních serveru dvakrát rychleji než loni v dubnu. Chalupaření i chataření je zkrátka znovu v módě. Navíc řada Pražanů nebo Brňanů už kvůli dramatickému nárůst cen bytů v metropoli, až o sto procent za posledních několik let, nemá peníze na takto drahé bydlení, pročež se stěhuje za město. Třeba právě do chalupy v dojezdové vzdálenosti.

Zvláště vyhledávané jsou z lokalit „za městem“, tj. v tomto případě za Prahou, okolí Berounky nebo Posázaví. Obecně pak Češi zvláště rádi vyhledávají a kupují chaty a chalupy také v Krkonoších, na Šumavě, v Jizerských horách nebo v Beskydech. V těchto oblastech jsou ceny chat a chalup nejvyšší. Cena chat rostou pomaleji než ceny chalup, protože chaty nejsou určené ani zkolaudované k bydlení. Jsou to ryze rekreační objekty, ačkoli je lidé někdy s chalupou mylně zaměňují.

V případě chaty, například té lokalizované v chatařské kolonii, může být obtížnější vzít si na ni hypotéku, než je tomu v případě chalupy. Některé chaty dokonce nestojí ani na vlastním pozemku, mohou mít problematicky řešenu přístupovou cestu, tj. přes cizí soukromý pozemek, což pak vše komplikuje i možnost vzít si na ni hypotéku.

Cena atraktivní chalupy dnes již může převyšovat hranici pěti milionů korun, zejména je-li situována v oblastech typu Krkonoš či Šumavy. Chaty jsou o poznání levnější, ačkoli i jejich cena roste.

Lukáš Kovanda, Ph.D.

Národní ekonomická rada vlády (NERV)

Hlavní ekonom, CZECH FUND