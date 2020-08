Rekordní nárůst hashrate na Moneru

Od roku 2014, kdy Monero vzniklo, se této kryptoměně ani zdaleka nepovedlo událost z posledních dní napodobodit. Hashrate této kryptoměny totiž vzrostlo z 1,67 GH/s k 5. srpnu na 2,2 GH/s k 6. srpnu. To znamená nárůst o 0,52 GH/s za jeden jediný den, což představuje rekordní hodnotu. Podobně volatilní hashrate jsme totiž na Moneru mohli vidět spíše v dobu jeho začátků, kdy byla těžařská základna výrazně menší.

Monero a banky

Zajímavé je, že po problémech privacy-coinů z minulého roku začínají přicházet zase pozitivní zprávy okolo této oblasti. Jen na začátku října společnost Coin Center napsala Office of the Comptroller of the Currency on National Bank and Federal Savings Association Digital Activites zprávy, ve kterých důrazně doporučovala bankám využití kryptoměn poskytujících anonymitu a soukromí.

„Myslíme si, že by banky neměly pouze využívat trustless mixing technologií (coinjoin) či kryptoměny s vylepšenými možnostmi zajištění soukromí (zcash/monero), ale že by měly být povinny tak dělat za účelem ochrany soukromí svých klientů.“